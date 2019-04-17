Экс-участница "Дома-2" Анастасия Кочервей восстановила девственность, чтобы начать новый этап жизни
Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Кочервей в очередной раз шокировала общественность собственным признанием. Не так давно бывшая звезда реалити совершила камиг-аут, а теперь еще и решилась на операцию по восстановлению девственности, чтобы начать новый этап своей жизни.
Анастасия Кочервей пробыла на проекте "Дом-2" недолго, однако запомнилась телезрителям своей яркой внешностью. Блондинка с выдающимися формами недавно буквально шокировала своих подписчиков заявлением о том, что теперь она намерена вступать в сексуальные отношения только исключительно с девушками, а не с мужчинами.
Тем не менее, недавно Настя Кочервей призналась, что для начала новой жизни она решилась на операцию по восстановлению девственности. Правда, звезда не отметила на какую именно геминопластику она согласилась - кратковременную или долговременную. Однако девушка уже показала видео после операции. Звезда проекта "Дом-2" призналась, сейчас у нее все болит, присутствует ощущение тугости, но результатом она вполне довольна, ведь теперь снова стала невинной.
Так как Анастасия Кочервей намерена начать жизнь с чистого листа и встречаться только с девушками, пока непонятно, планирует ли она в будущем снова лишиться девственности или же сохранит ее после операции.
Анастасия Кочервей пробыла на проекте "Дом-2" недолго, однако запомнилась телезрителям своей яркой внешностью. Блондинка с выдающимися формами недавно буквально шокировала своих подписчиков заявлением о том, что теперь она намерена вступать в сексуальные отношения только исключительно с девушками, а не с мужчинами.
Тем не менее, недавно Настя Кочервей призналась, что для начала новой жизни она решилась на операцию по восстановлению девственности. Правда, звезда не отметила на какую именно геминопластику она согласилась - кратковременную или долговременную. Однако девушка уже показала видео после операции. Звезда проекта "Дом-2" призналась, сейчас у нее все болит, присутствует ощущение тугости, но результатом она вполне довольна, ведь теперь снова стала невинной.
Так как Анастасия Кочервей намерена начать жизнь с чистого листа и встречаться только с девушками, пока непонятно, планирует ли она в будущем снова лишиться девственности или же сохранит ее после операции.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:49