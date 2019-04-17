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Алена Савкина опять оставила болеющего сына на его бабушку

Младшая сестра Ольги Рапунцель – Алена Савкина в очередной раз оставила на свою маму болеющего наследника. Оказалось, что новоиспеченной мамочке захотелось немного отдохнуть в одном из заведений Москвы в компании своей родственницы.

Алена Савкина опять оставила болеющего сына на его бабушку

Нужно сказать, что в последнее время многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» заметили, что Алена отчаянно старается поддерживать имидж идеальной молодой мамы. Впрочем, ее старшая сестра то и дело портит все.

Практически в каждом эфире «Дома-2» Рапунцель-старшая рассказывает, как ее родственница постоянно жалуется на то, что ежедневно сильно утомляется и хочет немного отдохнуть. Также Ольга указывает на то, что не понимает свою сестру, ведь ей все время помогает их общая мать Татьяна Владимировна Григоревская.

Как бы то ни было, но мало кто из поклонников «Дома-2» до недавнего времени обращал внимание на слова длинноволосой красавицы. Все изменилось после того, как они узнали о том, что Алена совершенно спокойно оставляет своего 2-месячного сына на его бабушку, в то время, когда он болеет.

Алена Савкина опять оставила болеющего сына на его бабушку

Не секрет, что наследник Рапунцель-младшей не так давно перенес операцию на глаза, из-за чего, по словам молодой мамочки, она очень сильно нервничала и ждала поддержки от бывшего возлюбленного и отца малыша Ильи Яббарова.

Судя по всему, Алене уже удалось прийти в себя, поэтому она тут же решила отправиться из дома, чтобы немного отдохнуть от всего. На днях в эфир вышел выпуск, в котором Ольга подтвердила, что ее сестра опять оставила маленького Богдана на его бабушку, чтобы пойти с ней в ресторан.

К слову, зрителей «Дома-2» возмутило отношение Рапунцель-младшей к болеющему сыну. По их словам, Алена не такая «идеальная», как кажется со стороны.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:50

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