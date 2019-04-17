Экстрасенс Денис Высоцкий сообщил о своем разводе





Денис Высоцкий стал одним из самых молодых участников шоу «Битва экстрасенсов». Он принимал участие в 17 сезоне. Молодой человек удивлял не только своими магическими талантами, но и привлекательной внешностью, потому быстро обратил на себя внимание миллионной аудитории. Ни одно фото в его Instagram не обходится без множества комментариев.Молодой мистик старался скрывать личность своей избранницы. Если она появлялась на его фото, то лица не было видно. Почти полгода назад у пары родилась дочь. Участие звезды на проекте принесло неожиданно неприятный результат. По признанию самого Дениса Высоцкого, долгая разлука с семьей послужила поводом к разрыву. Он сам прокомментировал сложившуюся в их семье ситуацию, чтобы не было кривотолков.Высоцкий высоко ценит семейные ценности и даже оставил проект, когда возникла необходимость срочно вернуться к родным. Но сохранить брак все же не удалось.