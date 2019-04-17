АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты не советуют отпускать домашнюю кошку на улицу во избежание заражения инфекциями
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Экстрасенс Денис Высоцкий сообщил о своем разводе

Денис Высоцкий, участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», в начале года собирался жениться на своей избраннице. Но сейчас он сообщил о прекращении отношений.
Экстрасенс Денис Высоцкий сообщил о своем разводе

Денис Высоцкий стал одним из самых молодых участников шоу «Битва экстрасенсов». Он принимал участие в 17 сезоне. Молодой человек удивлял не только своими магическими талантами, но и привлекательной внешностью, потому быстро обратил на себя внимание миллионной аудитории. Ни одно фото в его Instagram не обходится без множества комментариев.

Молодой мистик старался скрывать личность своей избранницы. Если она появлялась на его фото, то лица не было видно. Почти полгода назад у пары родилась дочь. Участие звезды на проекте принесло неожиданно неприятный результат. По признанию самого Дениса Высоцкого, долгая разлука с семьей послужила поводом к разрыву. Он сам прокомментировал сложившуюся в их семье ситуацию, чтобы не было кривотолков.
Экстрасенс Денис Высоцкий сообщил о своем разводе

Высоцкий высоко ценит семейные ценности и даже оставил проект, когда возникла необходимость срочно вернуться к родным. Но сохранить брак все же не удалось.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Изменение климата вредит
Ученые научились набивать татуировки
Смартфоны Samsung Galaxy A набрали
Эксперты не советуют отпускать домашнюю
Компания Geely представила новый
Названы пять советов для качественной
Звезда «Дома-2» Виктория Боня уверена,
Дмитрий Быков впал в кому в одной из
Дочь Алсу пропускает школу из-за съемок
Ученые нашли способ избавиться от
Экстрасенс Денис Высоцкий сообщил о
Уфа аплодировала танцорам ансамбля
Влад Кадони снова «облапал» Ольгу
Джордж Лукас назвал Джа-Джа Бинкса
Анастасия Ендальцева разоблачила обман
В пылающий Нотр-Дам не вызывали
Илья Яббаров и Маргарита Ларченко
Диетологи рассказали, как похудеть с
Внешность Ольги Бузовой опять обсуждают
Певица Зара получила звание «Самая
Компания «АвтоВАЗ» отзовет модель Lada
Лёша Безус: «Мама Милены мне угрожала»
Intel не будет производить 5G-модемы
Министерство труда обнаружило вредные
Светлана Лобода анонсировала премьеру
Новая участница «Дома-2» Яна Березова
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Элла Суханова раскритиковала россиян за
Первую серию последнего сезона «Игры
Алена Савкина опять оставила болеющего
Просмотреть все новости