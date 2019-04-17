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Intel не будет производить 5G-модемы для телефонов

Компания Intel отказывается от производства 5G-модемов для мобильных телефонов. Ранее Apple хотели заменить Qualcomm на Intel в качестве поставщика чипов для своих смарфонов.
Intel не будет производить 5G-модемы для телефонов

Генеральный директор Intel Боб Свон заявил, что компания не собирается создавать модемы для мобильных телефонов. Также запланированное производство на 2020 год отменено. Связано это с неприбыльность, поскольку на рынке уже существуют конкуренты, которые крепко обосновались. Инвестиция в эту отрасль не имеет перспектив.

Однако разработка чипов будет продолжаться для других гаджетов: компьютеров, планшетов и др. Компания хочет оценить свои возможности в этой сфере деятельности.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:19

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