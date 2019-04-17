Intel не будет производить 5G-модемы для телефонов





Генеральный директор Intel Боб Свон заявил, что компания не собирается создавать модемы для мобильных телефонов. Также запланированное производство на 2020 год отменено. Связано это с неприбыльность, поскольку на рынке уже существуют конкуренты, которые крепко обосновались. Инвестиция в эту отрасль не имеет перспектив.Однако разработка чипов будет продолжаться для других гаджетов: компьютеров, планшетов и др. Компания хочет оценить свои возможности в этой сфере деятельности.