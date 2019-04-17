Компания «АвтоВАЗ» отзовет модель Lada Vesta CNG





В одном из дилерских центров Lada сообщили, что сейчас проводятся сервисные работы по замене программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Компания уже разослала своим дилерам специальный адаптер для перепрошивки ЭБУ.О сроках и порядках проведения отзывной компании будет сообщено позже. По предварительной информации, отзыв модели произойдёт летом этого года.«Причиной отзыва модели может быть неисправность ЭБУ», - предполагают владельцы Lada Vesta CNG. Известно, что битопливная Lada Vesta может заглохнуть на ходу без видимых на то причин. Такая проблема проявляется уже на первых километрах пробега.Напомним, что Lada Vesta CNG является первым двухтопливнным автомобилем компании «АвтоВАЗ». На данный момент реализовано более 3000 единиц этого автомобиля.