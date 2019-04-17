Джордж Лукас назвал Джа-Джа Бинкса своим любимым персонажем «Звездных войн»
Режиссер Джордж Лукас не смог лично присутствовать на фестивале Star Wars Celebration, проходившем в Чикаго, и записал для гостей мероприятия видеообращение. Знаменитость признался, что самым его любимым персонажем «Звездных войн» является Джа-Джа Бинкс.
По словам Лукаса, из всех эпизодов франшизы ему больше всего нравится фильм «Призрачная угроза», со дня выхода которого прошло уже два десятка лет. Актер Ахмед Бест, озвучивший любимого героя режиссера Джа-Джа Бинкса, проделал фантастическую, невероятно сложную работу. Знаменитость поблагодарил Джона Кнолла и команду студии ILM за заложенный фундамент цифрового кино. «Мы стали одними из первых, и я этим горжусь», - заявил Лукас.
Режиссер «Звездных войн» не зря упомянул в своем выступлении Ахмеда Беста. В минувшем году актер едва не погиб из-за постоянной критики фанатов и СМИ, направленной в адрес озвученного им персонажа Джа-Джа Бинкса. Для звезды этот период являлся самым непростым в жизни.
По словам Лукаса, из всех эпизодов франшизы ему больше всего нравится фильм «Призрачная угроза», со дня выхода которого прошло уже два десятка лет. Актер Ахмед Бест, озвучивший любимого героя режиссера Джа-Джа Бинкса, проделал фантастическую, невероятно сложную работу. Знаменитость поблагодарил Джона Кнолла и команду студии ILM за заложенный фундамент цифрового кино. «Мы стали одними из первых, и я этим горжусь», - заявил Лукас.
Режиссер «Звездных войн» не зря упомянул в своем выступлении Ахмеда Беста. В минувшем году актер едва не погиб из-за постоянной критики фанатов и СМИ, направленной в адрес озвученного им персонажа Джа-Джа Бинкса. Для звезды этот период являлся самым непростым в жизни.
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:52