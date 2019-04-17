Министерство труда обнаружило вредные условия на каждом пятом рабочем месте





Министерство проверило более 26,5 миллиона рабочих мест, из которых 2,8 миллиона связаны с вредными производственными воздействиями на сотрудников. Сообщается, что после таких действий организм способен восстановиться. Около 2,2 миллиона рабочих мест отличаются вредными условиями труда, после которых могут возникнуть болезни легкой степени тяжести. Приблизительно 366 тысяч вакансий могут повлиять на здоровья работника и привести к последующей потере трудоспособности, а почти 24 тысячи рабочих мест - к развитию тяжелых болезней.Министерство труда зафиксировало опасные условия на более чем 36,6 тысячах рабочих мест в Российской Федерации. За вредные или опасные условия труда положена не менее 4% прибавка к зарплате, а также сокращенная рабочая неделя и около 7 дополнительных выходных.