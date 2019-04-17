Первую серию последнего сезона «Игры престолов» посмотрел миллион российских зрителей





Компания, занимающаяся телеизмерениями, обнаружила, что 15 апреля премьера собрала у экранов 977 000 любителей фэнтези-саги. С 22:00 до 22:59 по московскому времени эпизод восьмого сезона нашумевшего сериала позволил увеличить рейтинги телеканала в РФ больше чем в 13,5 раз, а в российской столице в 12 раз, если сравнивать с просмотрами в будний день.Интересно, что по данным телевизионного канала HBO, за приключениями героев «Игры престолов» в США следили около 17,5 миллионов телезрителей. Такой показатель стал рекордным по сравнению с другими фэнтезийными кинокартинами.