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Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова показала татуировку на ноге

Александра Никифорова, известная как звезда сериала «Султан моего сердца», на своей странице в Instagram опубликовала новое откровенное фото. На снимке она продемонстрировала татуировку на ноге.
Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова показала татуировку на ноге

Актрисе Александре Никифоровой 26 лет. Она стала известна относительно недавно, после выхода российско-турецкого фильма «Султан моего сердца» в 2018 году. Сейчас знаменитость отдыхает в Грузии, откуда не забывает делиться новыми фотографиями со своими поклонниками.

Недавно в одной из социальных сетей Александра Никифорова выложила утренний кадр. На снимке она излагает свои мысли с помощью печатной машинки. На этот раз она была в домашней одежде короткой белой сорочке на тонких бретельках и укутана в клетчатый плед, а на оголённой ноге впервые показалась небольшая татуировка. Под фото знаменитость написала: «Активно собираю впечатления, о которых буду писать в мемуарах», и отметила, что одну главу посвятит Грузии, а вторую - Нотр-Даму.

Публикация собрала множество комментариев, где подписчики делают комплименты Александре Никифоровой и не упускают возможность оценить татуировку.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:06

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