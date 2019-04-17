Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова показала татуировку на ноге

Актрисе Александре Никифоровой 26 лет. Она стала известна относительно недавно, после выхода российско-турецкого фильма «Султан моего сердца» в 2018 году. Сейчас знаменитость отдыхает в Грузии, откуда не забывает делиться новыми фотографиями со своими поклонниками.Недавно в одной из социальных сетей Александра Никифорова выложила утренний кадр. На снимке она излагает свои мысли с помощью печатной машинки. На этот раз она была в домашней одежде короткой белой сорочке на тонких бретельках и укутана в клетчатый плед, а на оголённой ноге впервые показалась небольшая татуировка. Под фото знаменитость написала: «Активно собираю впечатления, о которых буду писать в мемуарах», и отметила, что одну главу посвятит Грузии, а вторую - Нотр-Даму.Публикация собрала множество комментариев, где подписчики делают комплименты Александре Никифоровой и не упускают возможность оценить татуировку.