АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Pornhub запустил благотворительную акцию Beesexual с пчелиным порно
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Алеся Кафельникова предстала в новом образе

Алеся Кафельникова опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Звезда изменила свой стиль, чем порадовала своих поклонников.
Алеся Кафельникова предстала в новом образе

Алеся Кафельникова в настоящий момент работает моделью в Индонезии. Здесь ее образ претерпел изменения – девушка стала предпочитать естественность. Она стала использовать меньше макияжа и надевать простые наряды. На ее странице даже появилось фото без одежды, символизирующее единение с природой.

Новая фотография вызвала восторг у поклонников: «Лед тронулся, наконец-то Вы супер, звезда взошла», «Какая интересная перемена антуража и стиля!». Фолловеры просили чаще использовать такой образ. На снимке модель сфотографирована в красном вечернем платье с открытыми плечами, которое подчеркивает фигуру девушки.

В комментарии к фотографии звезда написала, что это любимое платье Abyss By Abby, и указала ссылку на страницу брэнда. Компания в свою очередь тоже использовала эту же фотографию для размещения у себя в профиле.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Министерство труда обнаружило вредные
Светлана Лобода анонсировала премьеру
Новая участница «Дома-2» Яна Березова
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Элла Суханова раскритиковала россиян за
Первую серию последнего сезона «Игры
Алена Савкина опять оставила болеющего
Экс-участница "Дома-2" Анастасия
Алеся Кафельникова предстала в новом
Начинающие автомобилисты в России
Анастасия Винокур мечтает родить девочку
Ольга Зарубина подделала ДНК-тест
Иосиф Пригожин приготовил сюрприз
Составлен список вещей, которые
У девочки из США нашли 10 раковых
Регина Тодоренко и Влад Топалов
В Сети появились фото зверского
Ученые утверждают, что отказ от мяса
Саша Черно опять припомнила Иосифу
Гарик Харламов пообещал подарить машину
«Написали, что я объедки ела»: Виктория
В Сети продолжают распространяться
Ученые смогут раньше диагностировать
Кит Харингтон очень смущался во время
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко
Российские космонавты проведут
Арбуз поможет побороть повышенное
Екатерина Кузнецова пожаловалась на
Pornhub запустил благотворительную
Наталья Андрейченко призналась, что
Просмотреть все новости