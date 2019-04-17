Алеся Кафельникова предстала в новом образе

Алеся Кафельникова в настоящий момент работает моделью в Индонезии. Здесь ее образ претерпел изменения – девушка стала предпочитать естественность. Она стала использовать меньше макияжа и надевать простые наряды. На ее странице даже появилось фото без одежды, символизирующее единение с природой.Новая фотография вызвала восторг у поклонников: «Лед тронулся, наконец-то Вы супер, звезда взошла», «Какая интересная перемена антуража и стиля!». Фолловеры просили чаще использовать такой образ. На снимке модель сфотографирована в красном вечернем платье с открытыми плечами, которое подчеркивает фигуру девушки.В комментарии к фотографии звезда написала, что это любимое платье Abyss By Abby, и указала ссылку на страницу брэнда. Компания в свою очередь тоже использовала эту же фотографию для размещения у себя в профиле.