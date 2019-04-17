Начинающие автомобилисты в России отдают предпочтение иностранным автомобилям





В составлении статистики брали участие молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые впервые покупали автомобиль. Что интересно, жители Москвы отдали предпочтение немецким производителям, когда в регионах первенство заняли бюджетные версии восточного автопрома.Тройка лидеров в столице: BMV 3-й и 5-й модели, а также Skoda Octavia. Чешская модель является самым дешевым автомобилем в этом ряде. В свою очередь в регионах первенство занимают: Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Skoda Rapid. Стоит заметить, что на всей территории России в десятку лидеров не вошел ни один автомобиль УАЗ или LADA. Интересным фактом также является то, что в столице популярность кроссоверов низкая, хотя в регионах она только растёт. С чем это связано неизвестно.