Анастасия Винокур мечтает родить девочку





Анастасия Винокур, спустя несколько месяцев после появления на свет первенца, вышла на сцену Большого театра. Наследница юмориста совмещала заботу о ребенке с репетициями и кормила его грудью около двух лет. Теперь трехлетний Федор часто сопровождает мать на гастролях, а когда нет возможности поехать с ней, с удовольствием остается с бабушками и дедушками.Винокур хотела бы испытать еще раз радость материнства, но пока она морально не готова ко второму ребенку. Отчасти это связано с карьерой, так как век балерины, отмечает знаменитость, слишком короткий. В 40-летнем возрасте она уже не сможет выступать, а сейчас ей хочется еще немного потанцевать. Кроме того, дочь юмориста признает, у ее сына непростой характер, и ей сложно будет с двумя детьми, хотя она очень мечтает родить девочку.Многие поклонники Винокур связывает ее нежелание заводить второго ребенка с предстоящим разводом с мужем Григорием Матвеевичевым. Слухи о разрыве пары появились в апреле, но официальных комментариев по этому поводу не поступало. Балерина отзывается о супруге хорошо, а выступая на YouTube-канале «Мать года», выразила ему благодарность за помощь в воспитании сына.