Анастасия Винокур мечтает родить девочку
Дочь известного юмориста Владимира Винокура Анастасия воспитывает трехлетнего сына Федора и посвящает ему все свободное время. 33-летняя балерина мечтает родить девочку, но пока не готова ко второму ребенку.
Анастасия Винокур, спустя несколько месяцев после появления на свет первенца, вышла на сцену Большого театра. Наследница юмориста совмещала заботу о ребенке с репетициями и кормила его грудью около двух лет. Теперь трехлетний Федор часто сопровождает мать на гастролях, а когда нет возможности поехать с ней, с удовольствием остается с бабушками и дедушками.
Винокур хотела бы испытать еще раз радость материнства, но пока она морально не готова ко второму ребенку. Отчасти это связано с карьерой, так как век балерины, отмечает знаменитость, слишком короткий. В 40-летнем возрасте она уже не сможет выступать, а сейчас ей хочется еще немного потанцевать. Кроме того, дочь юмориста признает, у ее сына непростой характер, и ей сложно будет с двумя детьми, хотя она очень мечтает родить девочку.
Многие поклонники Винокур связывает ее нежелание заводить второго ребенка с предстоящим разводом с мужем Григорием Матвеевичевым. Слухи о разрыве пары появились в апреле, но официальных комментариев по этому поводу не поступало. Балерина отзывается о супруге хорошо, а выступая на YouTube-канале «Мать года», выразила ему благодарность за помощь в воспитании сына.
Анастасия Винокур, спустя несколько месяцев после появления на свет первенца, вышла на сцену Большого театра. Наследница юмориста совмещала заботу о ребенке с репетициями и кормила его грудью около двух лет. Теперь трехлетний Федор часто сопровождает мать на гастролях, а когда нет возможности поехать с ней, с удовольствием остается с бабушками и дедушками.
Винокур хотела бы испытать еще раз радость материнства, но пока она морально не готова ко второму ребенку. Отчасти это связано с карьерой, так как век балерины, отмечает знаменитость, слишком короткий. В 40-летнем возрасте она уже не сможет выступать, а сейчас ей хочется еще немного потанцевать. Кроме того, дочь юмориста признает, у ее сына непростой характер, и ей сложно будет с двумя детьми, хотя она очень мечтает родить девочку.
Многие поклонники Винокур связывает ее нежелание заводить второго ребенка с предстоящим разводом с мужем Григорием Матвеевичевым. Слухи о разрыве пары появились в апреле, но официальных комментариев по этому поводу не поступало. Балерина отзывается о супруге хорошо, а выступая на YouTube-канале «Мать года», выразила ему благодарность за помощь в воспитании сына.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:29