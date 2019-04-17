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В Сети появились фото зверского избиения, которое устроил жене бывший участник «Дома-2» Роман Карамышев

Интернет-пользователей шокировали фотографии, которые появились в социальных сетях. Известно, что на кадрах запечатлена бывшая супруга экс-героя реалити-шоу «Дом-2» Романа Карамышева после зверского избиения.

В Сети появились фото зверского избиения, которое устроил жене бывший участник «Дома-2» Роман Карамышев

Не так давно в социальных сетях появилась информация о том, что Роман Карамышев является весьма вспыльчивым человеком, который практически всегда поднимал руку на свою бывшую жену. Сообщается, что после того, как молодого человека выгнали за ворота телестройки, он попытался вернуться к экс-возлюбленной, однако та отказала ему.

Для Романа отказ бывшей пассии был непозволительным, поэтому он буквально накинулся на девушку. Как стало известно, за рукоприкладство Карамышев получил всего 3 года условно, при том, что прокуратура требовала посадить мужчину на 4 года в колонию строго режима.

В Сети появились фото зверского избиения, которое устроил жене бывший участник «Дома-2» Роман Карамышев

Стоит отметить, что фотографии зверского избиения девушки распространились по социальным сетям в считанные секунды. По мнению многочисленных фолловеров, суд вынес, в случае Карамышева, несправедливое решение, ведь за свои действия мужчина просто-таки вынужден понести наказание.

К слову, сама бывшая супруга Романа Ирина на данный момент буквально умоляет девушек не повторять ее ошибок. Как утверждает экс-избранница Карамышева, она до сих пор не понимает, почему в Таиланде 11 человек не остановили ее, когда она выходила замуж за этого мужчину, ведь еще тогда, будучи уже беременной, он избивал ее до синяков.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:47

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