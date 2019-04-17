Ольга Зарубина подделала ДНК-тест наследницы Александра Малинина Киры





С 2011 года звезда 90-х заявляла, что ее бывший муж является отцом ее дочери. Однако исполнитель не реагировал на эти сообщения. Зарубина встретила предпринимателя Константина Соболевского, который был без ума от певицы 36 лет. В эфире ток-шоу исполнительница сообщила, что провела ДНК-тест в одной из клиник США, где и проживает наследница. Результат был неожиданным, так как показал почти стопроцентное отцовство Соболевского. По словам артистки, когда она показала справку возлюбленному, он был просто счастлив.Это показалось странным адвокату семьи Малинина Марии Ярмуш. Юрист лично занялась «расследованием» и узнала, что никакую клинику артистка не посещала. После этих аргументов бывшая жена Малинина сообщила, что намеренно подделала тест, для благополучия дочери, ведь она достойна лучшего родителя.Ольга Зарубина не скрывает: «Я рвала волосы на себе, плакала годами». Страдания певицы были связаны с дочерью, не желавшей возвращаться в Россию из-за артиста. Для артистки Александр Малинин «умер» и она желает, чтобы он «умер и для Киры». Наследница Зарубиной достойна такого родителя, как Соболевский, - уверена знаменитость.