У девочки из США нашли 10 раковых опухолей в глазу





Произошло это еще в 2016 году. Мама девочки во время просмотра семейных снимков обратила внимание, что на фото у дочери как то необычно отсвечивает глаз. После чего она обратилась в больницу. Дежурный врач выявил в глазе девочки 10 опухолей и направил семью в офтальмологичный центр. Грейси диагностировали ретинобластому — злокачественную опухоль глаза.Лечение потребовало удаление глазного яблока и прохождения химиотерапии. Со слов матери, дочь сначала трудно перенесла потерю органа и химиотерапию. Однако со временем адаптировалась, и спустя три года после происшествия она уже собирается идти в школу. Девочка полностью привыкла к протезу и ведет нормальный образ жизни.