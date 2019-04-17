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У девочки из США нашли 10 раковых опухолей в глазу

У американки Грейси Корриган из штата Орегон было обнаружено в глазном яблоке 10 злокачественных опухолей. Заболевание увидела мать, при рассмотрении странного снимка дочери.
У девочки из США нашли 10 раковых опухолей в глазу

Произошло это еще в 2016 году. Мама девочки во время просмотра семейных снимков обратила внимание, что на фото у дочери как то необычно отсвечивает глаз. После чего она обратилась в больницу. Дежурный врач выявил в глазе девочки 10 опухолей и направил семью в офтальмологичный центр. Грейси диагностировали ретинобластому — злокачественную опухоль глаза.

Лечение потребовало удаление глазного яблока и прохождения химиотерапии. Со слов матери, дочь сначала трудно перенесла потерю органа и химиотерапию. Однако со временем адаптировалась, и спустя три года после происшествия она уже собирается идти в школу. Девочка полностью привыкла к протезу и ведет нормальный образ жизни.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:03

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