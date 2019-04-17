Иосиф Пригожин приготовил сюрприз Валерии на день рождения





Сегодня певица Валерия празднует свой 51 день рождения. Иосиф Пригожин рассказал, что приготовил сюрприз для своей возлюбленной, но отказался говорить, какой именно. Продюсер признался, что отмечать праздник знаменитость собирается дома с близкими людьми. Также Иосиф Пригожин вспомнил, как однажды исполнительница подарила ему орфоэпический словарь, поскольку он произносил некоторые слова неправильно. Он признался, что до сих пор хранит ее подарок.Певица Валерия часто говорит о том, что именно ее семья играет огромную роль в ее карьере. Исполнительница благодарна родным за поддержку и понимание. Иосиф Пригожин полностью согласен с возлюбленной и уверен, что главное - это любовь, понимание и доверие в семье.