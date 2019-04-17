Составлен список вещей, которые партнеры ненавидят в сексе





Специалисты выяснили, что главная причина расставания возлюбленных заключается в том, что они не могут измениться и продолжают допускать ошибки во время полового акта. Отсутствие сексуального удовлетворения является основным фактором для романа на стороне.Представителей мужского пола больше всего раздражает, когда женщина не проявляет инициативу, всегда хочет заниматься сексом в темноте, фальсифицирует оргазм, много разговаривает во время действия или упоминает, что предыдущий партнер делал в спальне. Мужчины не любят однообразие, чрезмерную робость и переосмысление произошедшего. Также в перечень вошло убеждение, что муж постоянно должен быть готов к половому акту, и переживания партнерши о внешнем виде.Мужские ошибки, по мнению представительниц «слабого пола», заключаются в неуклюжести, пропуске предварительных ласк, «грязных словечках» и комментариях относительно фигуры возлюбленной. Также, по результатам опроса, женщины ненавидят, когда партнер переживает только о себе, засыпает сразу после секса и не считает нужным настраивать эмоциональную связь во время соития.