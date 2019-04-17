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Саша Черно опять припомнила Иосифу Оганесяну его любовницу и многочисленные загулы

Одна из самых эпатажных семейных пар телестройки «Дом-2» в очередной раз поскандалила. Александра Черно напомнила Иосифу Оганесяну не только его неоднократные загулы с друзьями, но и измену.

Саша Черно опять припомнила Иосифу Оганесяну его любовницу и многочисленные загулы

Всем известно, что паре Черно и Оганесяна мир только сниться. Каждый день Саша и Иосиф из-за чего-то скандалят, а временами даже дерутся. Сначала девушку не устраивало то, что ее любимый супруг не стремиться найти стабильную работу, которая позволит им задуматься о наследниках.

Потом Александре не нравилось, что Иосиф живет мечтами и хочет сниматься в кино и играть в театре, несмотря на то, что хорошего дохода, как известно, эта работа не приносит.

Сейчас же у Черно появился новый повод устроить Оганесяну «разбор полетов». Дело в том, что Саше не понравилось то, что Иосиф в очередной раз решил «потусить» со своими друзьями и не вернулся в договоренное время. На данный момент девушка просто-таки настаивает на том, чтобы ее любимый супруг не выезжал за Периметр без нее или делал это очень редко.

Саша Черно опять припомнила Иосифу Оганесяну его любовницу и многочисленные загулы

Вчера в социальных сетях появилась видеозапись, на котором Александру в очередной раз вывела из себя тема многочисленных загулов Иосифа. В итоге Черно, в привычной для себя форме, перешла на крики и принялась припоминать Оганесяну, как в свое время он изменил ей, а также указала на то, что молодой человек очень часто уезжает к своему другу Андрею Денисову (Штриху), при этом не предупреждает ни ее, ни руководство проекта.

К слову, конфликт Иосиф и Саша так и не смогли разрешить.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:29

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