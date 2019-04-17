Регина Тодоренко и Влад Топалов посещают психолога

Регина Тодоренко и Влад Топалов ответственно подходят к воспитанию своего первенца Майкла. Телеведущая пытается найти баланс между карьерой и материнством. В декрете она долго сидеть не стала и почти сразу приступила к съемкам шоу «Пятница с Региной». Желая совместить материнские обязанности и любовь к зрителям, телеведущая решила снять сезон передачи дома.В своем Instagram она опубликовала фото с известным детским психологом Людмилой Петрановской. Регина Тодоренко призналась, что перечитала большое количество книг этого автора, когда готовилась к родительству. После рождения малыша, заметив беспокойство матери, Влад Топалов отвел супругу к психологу. «Спасибо Людмиле за то, что успокоила нас и дала возможность решить наши задачи. В тот момент мы полетели домой в полнейшей эйфории!» - пишет о визите телеведущая.Также Регина Тодаренко пишет о том, какие вопросы они задали психологу: «Так вот, нашему Майклу ещё не было месяца, а мы сразу пришли с вопросом, можно ли уже изучать с малышом Английский алфавит, а стоит ли включать ему Моцарта на ночь, а нужно ли нанять репетитора по китайскому языку, а сколько спортивных секций посещать - 2 или 3, а в театральную студию отдать, а может начать водить его в музыкальную школу, чтоб в 3 года виртуозно играл на фортепиано как Шопен?». Специалисту удалось охладить пыл молодых родителей, и они отправились домой в приятном расположении духа.