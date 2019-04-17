«Написали, что я объедки ела»: Виктория Боня рассказала, как попала на день рождения к Неймару

«Я учусь мыслить другими категориями», — заявила Боня.





Девушка вспоминает, как попала на день рождения к известному бразильскому нападающему Неймару, который сейчас выступает за французский "Пари Сен-Жермен".Вика говорит, что футболист лично прислал ей приглашение, а отказать она ему не могла.Виктория рассказывает, что европейская жизнь ее довольно сильно поменяла. Якобы девушка теперь более толерантно и теплее относится к людям. Сейчас ей не страшно пробовать себя в бизнесе, хотя когда-то постоянно одолевали сомнения и страхи.Бывшая участница телестройки говорит, что это все же лучше, чем лежать на диване, ничего не делая.