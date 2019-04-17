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В Сети продолжают распространяться кадры промежности Ольги Рапунцель

У «бренда» телепроекта «Дом-2» Ольги Рапунцель появился предлог «убить» своего любимого супруга Дмитрия Дмитренко. Оказывается, что именно из-за действий мужчины сейчас в социальных сетях продолжает распространяться скрин ее промежности.

В Сети продолжают распространяться кадры промежности Ольги Рапунцель

Не секрет, что идеальные взаимоотношения, которые так стремились демонстрировать телезрителям Ольга и Дмитрий, продолжают «трещать» по швам. Впрочем, время от времени у парочки все-таки наступает мир, когда они вовсю обнимаются, целуются и веселятся.

Известно, что Рапунцель и Дмитренко пообещали друг другу, что сделают все возможное и невозможное для того, чтобы их семья не развалилась, ведь они хотят, чтобы их общая наследница Василиса воспитывалась в полной семье. Как бы то ни было, но большая часть поклонников «Дома-2» уверена, что совсем скоро Ольга и Дима снова разругаются.

Дело в том, что в Сети продолжают распространяться кадры, на которых из-за действий Дмитренко в очередной раз засветилась промежность Рапунцель. На скринах видно, что Дмитрий решил порадовать свою любимую жену и, взяв ее на руки, принялся кружить по комнате.

В Сети продолжают распространяться кадры промежности Ольги Рапунцель

Нужно сказать, что Рапунцель сразу же пыталась остановить Дмитренко, указывая мужчине на то, что у нее очень короткая юбка, однако слова длинноволосой красавицы Дима решил проигнорировать.

Стоит отметить, что сейчас телезрители «Дома-2» весьма активно обсуждают в социальных сетях кадры промежности Ольги. По их мнению, теперь у Рапунцель появился новый повод устроить скандал своему мужу, а также в очередной раз повысить рейтинги телепроекта.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:03

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