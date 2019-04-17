В Сети продолжают распространяться кадры промежности Ольги Рапунцель
У «бренда» телепроекта «Дом-2» Ольги Рапунцель появился предлог «убить» своего любимого супруга Дмитрия Дмитренко. Оказывается, что именно из-за действий мужчины сейчас в социальных сетях продолжает распространяться скрин ее промежности.
Не секрет, что идеальные взаимоотношения, которые так стремились демонстрировать телезрителям Ольга и Дмитрий, продолжают «трещать» по швам. Впрочем, время от времени у парочки все-таки наступает мир, когда они вовсю обнимаются, целуются и веселятся.
Известно, что Рапунцель и Дмитренко пообещали друг другу, что сделают все возможное и невозможное для того, чтобы их семья не развалилась, ведь они хотят, чтобы их общая наследница Василиса воспитывалась в полной семье. Как бы то ни было, но большая часть поклонников «Дома-2» уверена, что совсем скоро Ольга и Дима снова разругаются.
Дело в том, что в Сети продолжают распространяться кадры, на которых из-за действий Дмитренко в очередной раз засветилась промежность Рапунцель. На скринах видно, что Дмитрий решил порадовать свою любимую жену и, взяв ее на руки, принялся кружить по комнате.
Нужно сказать, что Рапунцель сразу же пыталась остановить Дмитренко, указывая мужчине на то, что у нее очень короткая юбка, однако слова длинноволосой красавицы Дима решил проигнорировать.
Стоит отметить, что сейчас телезрители «Дома-2» весьма активно обсуждают в социальных сетях кадры промежности Ольги. По их мнению, теперь у Рапунцель появился новый повод устроить скандал своему мужу, а также в очередной раз повысить рейтинги телепроекта.
Не секрет, что идеальные взаимоотношения, которые так стремились демонстрировать телезрителям Ольга и Дмитрий, продолжают «трещать» по швам. Впрочем, время от времени у парочки все-таки наступает мир, когда они вовсю обнимаются, целуются и веселятся.
Известно, что Рапунцель и Дмитренко пообещали друг другу, что сделают все возможное и невозможное для того, чтобы их семья не развалилась, ведь они хотят, чтобы их общая наследница Василиса воспитывалась в полной семье. Как бы то ни было, но большая часть поклонников «Дома-2» уверена, что совсем скоро Ольга и Дима снова разругаются.
Дело в том, что в Сети продолжают распространяться кадры, на которых из-за действий Дмитренко в очередной раз засветилась промежность Рапунцель. На скринах видно, что Дмитрий решил порадовать свою любимую жену и, взяв ее на руки, принялся кружить по комнате.
Нужно сказать, что Рапунцель сразу же пыталась остановить Дмитренко, указывая мужчине на то, что у нее очень короткая юбка, однако слова длинноволосой красавицы Дима решил проигнорировать.
Стоит отметить, что сейчас телезрители «Дома-2» весьма активно обсуждают в социальных сетях кадры промежности Ольги. По их мнению, теперь у Рапунцель появился новый повод устроить скандал своему мужу, а также в очередной раз повысить рейтинги телепроекта.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:03