Ученые утверждают, что отказ от мяса снижает риск развития подагры





Эксперимент проводился с 2005 под 2014 года. В результате было установлено, что люди, которые употребляют в пищу только растительные продукты, имеют низкий уровень мочевой кислоты, вызывающей заболевание подагрой. Лучшие результаты имели добровольцы, предпочитающие яйца и молочные продукты. На втором месте были веганы, и худшие результаты у любителей мяса.Такой результат связан с тем, что в мясе и морепродуктах присутствует много пуринов, которые в свою очередь значительно увеличивают выработку мочевой кислоты. Соблюдение вегетарианской диеты исключает употребление в пищу таких продуктов, что способствует снижению кислоты в организме и риска развития подагры.