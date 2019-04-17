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Ученые утверждают, что отказ от мяса снижает риск развития подагры

Тайванские ученые утверждают, что отказ от мяса и вегетарианское питание способны снизить риск развития подагры. Это было подтверждено в ходе проведения исследования.
Ученые утверждают, что отказ от мяса снижает риск развития подагры

Эксперимент проводился с 2005 под 2014 года. В результате было установлено, что люди, которые употребляют в пищу только растительные продукты, имеют низкий уровень мочевой кислоты, вызывающей заболевание подагрой. Лучшие результаты имели добровольцы, предпочитающие яйца и молочные продукты. На втором месте были веганы, и худшие результаты у любителей мяса.

Такой результат связан с тем, что в мясе и морепродуктах присутствует много пуринов, которые в свою очередь значительно увеличивают выработку мочевой кислоты. Соблюдение вегетарианской диеты исключает употребление в пищу таких продуктов, что способствует снижению кислоты в организме и риска развития подагры.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:42

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