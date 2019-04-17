Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко заявила, что это Даниил Сахнов первый написал ей

«Начнем с того, что не я пишу Дане, а именно он первым написал мне. Переписка есть и у него и у меня...» - отметила брюнетка.





Нужно сказать, что телезрители «Дома-2» уже давно привыкли к многочисленным скандалам и взаимным претензиям Сахнова и Строковой. Как бы то ни было, но не так давно у влюбленных появилась новая проблема. Оказывается, что бывшая супруга Александра Гобозова, а по совместительству и одна из топовых экс-героинь телестройки, пишет Даниилу.Именно так утверждает сам молодой человек, который практически в каждых эфирах заявляет, что на самом деле поддерживает связь с Алианой. Правда, Сахнов подметил, что общается с Устиненко только как с близкой приятельницей, поэтому не видит ничего плохого в этом.Впрочем, если верить словам Даниила, то именно Алиана первая написала ему сообщение, после чего между ними вновь «завязалось» общение. Также Сахнов настаивает на том, что пытался свести на нет общение с Устиненко, однако девушка не оставляет его в покое.Судя по последним Stories Алианы, которые она несколько часов назад опубликовала у себя на страничке в Instagram, заявления Даниила задели ее за живое. Устиненко ясно дала понять своими ответами, что переписывается с Сахновым по-дружески, поэтому не считает, что этим как-то вмешивается в его отношения с Татьяной Строковой.