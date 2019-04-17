Гарик Харламов пообещал подарить машину за повтор звуков из его выступления
Звезда Comedy Club Гарик Харламов готов презентовать машину тому, кто сумеет повторить набор звуков из его выступления. Забавное видео, появившееся в Instagram-аккаунте известного юмориста, собрало множество остроумных комментариев.
На ролике представлен отрывок из номера Харламова, где он произносит набор не имеющих смысла звуков. Комик часто удивляет фолловеров забавными постами, особенной популярностью пользуются переделанные им известные хиты. В подписи к последней публикации артист заявил, смельчакам, сумеющим повторить эту «игру слов», достанется от него автомобиль.
Некоторые поклонники не поверили в презент-машину и посоветовали резиденту Comedy Club подарить хотя бы футболку, а то народ «челюсти вывихивает от старания». «Непередаваемой игрой слов», которую «не в силах повторить даже диктофон», пошутили фолловеры, можно «вызвать духов майя». Один из подписчиков поблагодарил Харламова за эксклюзивный набор звуков и признался, что начнет использовать эту «речь» как звонок будильника.
На ролике представлен отрывок из номера Харламова, где он произносит набор не имеющих смысла звуков. Комик часто удивляет фолловеров забавными постами, особенной популярностью пользуются переделанные им известные хиты. В подписи к последней публикации артист заявил, смельчакам, сумеющим повторить эту «игру слов», достанется от него автомобиль.
Некоторые поклонники не поверили в презент-машину и посоветовали резиденту Comedy Club подарить хотя бы футболку, а то народ «челюсти вывихивает от старания». «Непередаваемой игрой слов», которую «не в силах повторить даже диктофон», пошутили фолловеры, можно «вызвать духов майя». Один из подписчиков поблагодарил Харламова за эксклюзивный набор звуков и признался, что начнет использовать эту «речь» как звонок будильника.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:28