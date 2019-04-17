Ученые смогут раньше диагностировать рак ротовой полости
Специалисты из Университета Отаго и Индийского института статистики Калькутты обнаружили новый отличающий онкологических больных признак – эпигенетический маркер. В исследовании принимали участие пациенты, страдающие раком ротовой полости.
Эпигенетика – еще малоизученная область. Суть метода заключается в том, чтобы изменять экспрессию генов и фенотипа клетки, оставляя прежними последовательности ДНК.
В исследовании принимали участие люди, имеющие онкологический диагноз, а именно рак ротовой полости. У них был произведен забор образцов ткани опухоли и здоровой области. Изучив материал, ученые пришли к выводу, что в зараженных областях было отмечено изменение эпигенетического профиля. Это и позволило определить соответствующие маркеры.
При исследовании большей группы пациентов ученые отметили связь между количеством маркеров и выживаемостью больного. Эти результаты могут быть использованы для увеличения процента выживаемости среди раковых больных, ведь идентифицировав на раннем этапе измененные клетки, можно начать лечение быстрее.
Эпигенетика – еще малоизученная область. Суть метода заключается в том, чтобы изменять экспрессию генов и фенотипа клетки, оставляя прежними последовательности ДНК.
В исследовании принимали участие люди, имеющие онкологический диагноз, а именно рак ротовой полости. У них был произведен забор образцов ткани опухоли и здоровой области. Изучив материал, ученые пришли к выводу, что в зараженных областях было отмечено изменение эпигенетического профиля. Это и позволило определить соответствующие маркеры.
При исследовании большей группы пациентов ученые отметили связь между количеством маркеров и выживаемостью больного. Эти результаты могут быть использованы для увеличения процента выживаемости среди раковых больных, ведь идентифицировав на раннем этапе измененные клетки, можно начать лечение быстрее.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:01