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Ученые смогут раньше диагностировать рак ротовой полости

Специалисты из Университета Отаго и Индийского института статистики Калькутты обнаружили новый отличающий онкологических больных признак – эпигенетический маркер. В исследовании принимали участие пациенты, страдающие раком ротовой полости.
Ученые смогут раньше диагностировать рак ротовой полости

Эпигенетика – еще малоизученная область. Суть метода заключается в том, чтобы изменять экспрессию генов и фенотипа клетки, оставляя прежними последовательности ДНК.

В исследовании принимали участие люди, имеющие онкологический диагноз, а именно рак ротовой полости. У них был произведен забор образцов ткани опухоли и здоровой области. Изучив материал, ученые пришли к выводу, что в зараженных областях было отмечено изменение эпигенетического профиля. Это и позволило определить соответствующие маркеры.

При исследовании большей группы пациентов ученые отметили связь между количеством маркеров и выживаемостью больного. Эти результаты могут быть использованы для увеличения процента выживаемости среди раковых больных, ведь идентифицировав на раннем этапе измененные клетки, можно начать лечение быстрее.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:01

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