Кит Харингтон очень смущался во время съемок сцен поцелуев с Эмилией Кларк в «Игре престолов»





По словам 32-летнего актера, на время съемок любовных сцен он и Кларк были лучшими друзьями. «Когда нам пришлось целоваться, это казалось странным, - признается репортерам звезда. Однако актер не скрывает своей симпатии к исполнительнице роли Дайенерис, заявив, что ему нравится коллега по съемочной площадке и поцеловать ее было не трудно.Кит Харингтон сообщил, что долгие годы съемок самого популярного сериала современности сблизили актеров и членов группы, а сам он встретил здесь свою вторую половину. В 2018 году исполнитель роли Джона Сноу связал себя узами брака с актрисой Роуз Лесли. Поэтому сцены близости также заставляли знаменитость испытывать неловкость, ведь он знал, что за кадрами наблюдает и его возлюбленная.Восьмой и уже заключительный сезон знаменитой саги начал транслировать телеканал HBO 15 апреля. За событиями сериала следил миллиард зрителей со всего мира.