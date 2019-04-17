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Кит Харингтон очень смущался во время съемок сцен поцелуев с Эмилией Кларк в «Игре престолов»

Английский киноактер Кит Харингтон, получивший всемирную популярность исполнив роль Джона Сноу в фэнтези-саге «Игра престолов», признался журналистам, что его очень смущали поцелуи с Эмилией Кларк во время съемок. Знаменитостей давно связывает дружба, поэтому в интимные моменты всегда появлялась неловкость.
Кит Харингтон очень смущался во время съемок сцен поцелуев с Эмилией Кларк в «Игре престолов»

По словам 32-летнего актера, на время съемок любовных сцен он и Кларк были лучшими друзьями. «Когда нам пришлось целоваться, это казалось странным, - признается репортерам звезда. Однако актер не скрывает своей симпатии к исполнительнице роли Дайенерис, заявив, что ему нравится коллега по съемочной площадке и поцеловать ее было не трудно.

Кит Харингтон сообщил, что долгие годы съемок самого популярного сериала современности сблизили актеров и членов группы, а сам он встретил здесь свою вторую половину. В 2018 году исполнитель роли Джона Сноу связал себя узами брака с актрисой Роуз Лесли. Поэтому сцены близости также заставляли знаменитость испытывать неловкость, ведь он знал, что за кадрами наблюдает и его возлюбленная.
Кит Харингтон очень смущался во время съемок сцен поцелуев с Эмилией Кларк в «Игре престолов»

Восьмой и уже заключительный сезон знаменитой саги начал транслировать телеканал HBO 15 апреля. За событиями сериала следил миллиард зрителей со всего мира.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 08:50

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