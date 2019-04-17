Российские космонавты проведут биологический эксперимент на МКС





Чтобы обеспечить обстановку для проведения исследования, на МКС было установлено специальное техническое оснащение в модуле «Рассвет». Для создания условий роста используется прибор «Фаза» с тремя сосудами, которые содержат воду, воздух и болотную траву ряску. Освещение будет обеспечивать светодиодная система, имитирующая солнечные лучи.Известно, что на Земле проводится аналогичный эксперимент, чтобы обеспечить сравнительный анализ между двумя образцами. Про особенности проведения исследования сообщил Роскосмос, опубликовав соответствующую информацию на официальном сайте. Этот эксперимент поможет понять воздействие невесомости на метаболические процессы в растении, а также проследить за скоростью развития и способностью к делению клеток. Достоверно неизвестно, влияет ли отсутствие гравитации на процессы жизнедеятельности растений. Исследование должно дать ответы на некоторые вопросы, которые в будущем помогут в колонизации космоса.