АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Pornhub запустил благотворительную акцию Beesexual с пчелиным порно
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Российские космонавты проведут биологический эксперимент на МКС

Космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в рамках эксперимента «Ряска», который пройдет на борту Международной космической станции, исследуют особенности развития травы в невесомости.
Российские космонавты проведут биологический эксперимент на МКС

Чтобы обеспечить обстановку для проведения исследования, на МКС было установлено специальное техническое оснащение в модуле «Рассвет». Для создания условий роста используется прибор «Фаза» с тремя сосудами, которые содержат воду, воздух и болотную траву ряску. Освещение будет обеспечивать светодиодная система, имитирующая солнечные лучи.

Известно, что на Земле проводится аналогичный эксперимент, чтобы обеспечить сравнительный анализ между двумя образцами. Про особенности проведения исследования сообщил Роскосмос, опубликовав соответствующую информацию на официальном сайте. Этот эксперимент поможет понять воздействие невесомости на метаболические процессы в растении, а также проследить за скоростью развития и способностью к делению клеток. Достоверно неизвестно, влияет ли отсутствие гравитации на процессы жизнедеятельности растений. Исследование должно дать ответы на некоторые вопросы, которые в будущем помогут в колонизации космоса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые утверждают, что отказ от мяса
Саша Черно опять припомнила Иосифу
Гарик Харламов пообещал подарить машину
«Написали, что я объедки ела»: Виктория
В Сети продолжают распространяться
Ученые смогут раньше диагностировать
Кит Харингтон очень смущался во время
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко
Российские космонавты проведут
Арбуз поможет побороть повышенное
Екатерина Кузнецова пожаловалась на
Pornhub запустил благотворительную
Наталья Андрейченко призналась, что
«Портрет и эксклюзивная сумка»: Аллу
Сергей Зверев написал заявление в
В Великобритании поступила в продажу
Агату Муцениеце и Павла Прилучного
Врач рассказал о способах избавления от
Эксперты: Новый iPhone XI окажется
В LEGO высказались о появлении в Вене
Экс-певица «Тату» Юлия Волкова похудела
Ученые: Учащенный пульс поможет
В Сети показали на видео панораму
Экс-глава цирка Екатеринбурга Анатолий
Ученые рассказали о пользе кофе для
Уфолог: Израильский лунный аппарат был
Ученые рассказали об опасности
Представители “Нафтогаза” сообщили об
Глава Роскомнадзора не хочет
Хакеры атаковали официальные сайты
Просмотреть все новости