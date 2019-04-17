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Арбуз поможет побороть повышенное давление

Группа американских ученых после проведения ряда экспериментов рассказала о пользе арбуза для организма человека. Оказалось, что его экстракт поможет побороть повышенное артериальное давление.
Арбуз поможет побороть повышенное давление

Артериальная гипертония - это болезнь, которая выражается в повышенном кровяном давлении. Этот фактор может самостоятельно спровоцировать инсульт. Известно, что от данного заболевания страдают около 40% жителей России. Для регулирования АГ есть целый ряд способов, среди которых правильный рацион питания является одним из важнейших.

Группа ученых из США после проведения исследования выявила природное средство лечения гипертонии. Оказалось, что экстракт арбуза полезен для больных. В эксперименте приняли участие 14 добровольцев со средним возрастом 58 лет. Они принимали L-цитруллин и L-аргинин. Его эксперты получили из арбузов или искусственным путем. Сами участники не знали, с помощью чего они лечатся. Цитруллин - это аминокислота, которая не входит в состав строительных белков, однако имеет большое число физиологических эффектов. Она регулирует артериальное давление, так как производит окись азота, которая, в свою очередь, расширяет кровеносные сосуды и снижает давление.

В ходе научной работы наблюдалось, что экстракт арбуза способствовал уменьшению артериального давления у гипертоников по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Снижение отмечалось и у участников с лишним весом, предгипертонией или гипертонией первой степени.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:32

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