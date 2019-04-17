АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Pornhub запустил благотворительную акцию Beesexual с пчелиным порно
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Екатерина Кузнецова пожаловалась на ревность жен своих партнеров по съемкам

Екатерина Кузнецова не раз замечала, что жены ее партнеров по съемкам очень ревнуют к ней своих супругов. Актриса, чтобы избежать конфликтов, предлагает женщинам пообщаться и подружиться.
Екатерина Кузнецова пожаловалась на ревность жен своих партнеров по съемкам

Кузнецовой не так давно довелось пережить развод. Знаменитость не простила своему мужу Евгению Пронину предательство. Для звезды «Кухни» важно испытывать к своему избраннику уважение, но оно пропадает, если мужчина проявляет слабость. Актриса не оставляет ему никаких шансов. По мнению Кузнецовой, ей удалось достойно принять удар – без слез и истерик.

Знаменитость пока не готова к романтическим отношениям с коллегами. Звезда воспринимает актеров-мужчин как друзей, но часто замечает ревность со стороны жен ее партнеров по съемочной площадке. Многие из них, видя общение супруга с Кузнецовой, считают ее разлучницей. Актриса признается, она любит пошутить, посмеяться, поэтому люди к ней тянуться, но не как к женщине, а чтобы провести время в веселой компании. Звезда не раз предлагала женам партнеров по съемкам вместе общаться, дружить, так как не хочет выглядеть роковой красоткой, а показать, что у нее тоже есть возлюбленный.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Кузнецова пожаловалась на
Pornhub запустил благотворительную
Наталья Андрейченко призналась, что
«Портрет и эксклюзивная сумка»: Аллу
Сергей Зверев написал заявление в
В Великобритании поступила в продажу
Агату Муцениеце и Павла Прилучного
Врач рассказал о способах избавления от
Эксперты: Новый iPhone XI окажется
В LEGO высказались о появлении в Вене
Экс-певица «Тату» Юлия Волкова похудела
Ученые: Учащенный пульс поможет
В Сети показали на видео панораму
Экс-глава цирка Екатеринбурга Анатолий
Ученые рассказали о пользе кофе для
Уфолог: Израильский лунный аппарат был
Ученые рассказали об опасности
Представители “Нафтогаза” сообщили об
Глава Роскомнадзора не хочет
Хакеры атаковали официальные сайты
«ВКонтакте» пользователи нашли
Экс-министр культуры Франции назвал
«Сердце дрогнуло, душа запела»: Валерий
Уральский ученый разработал
Илья и Ольга Гажиенко подарили сыну на
Евгения Феофилактова перед каждым
Ольга Бузова и Николай Басков не пришли
Семён Фролов поздравил Аллу Пугачёву с
Перед пожаром в Нотр-Даме подожгли
Катя Колисниченко призналась, что смена
Просмотреть все новости