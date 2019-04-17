Екатерина Кузнецова пожаловалась на ревность жен своих партнеров по съемкам

Кузнецовой не так давно довелось пережить развод. Знаменитость не простила своему мужу Евгению Пронину предательство. Для звезды «Кухни» важно испытывать к своему избраннику уважение, но оно пропадает, если мужчина проявляет слабость. Актриса не оставляет ему никаких шансов. По мнению Кузнецовой, ей удалось достойно принять удар – без слез и истерик.Знаменитость пока не готова к романтическим отношениям с коллегами. Звезда воспринимает актеров-мужчин как друзей, но часто замечает ревность со стороны жен ее партнеров по съемочной площадке. Многие из них, видя общение супруга с Кузнецовой, считают ее разлучницей. Актриса признается, она любит пошутить, посмеяться, поэтому люди к ней тянуться, но не как к женщине, а чтобы провести время в веселой компании. Звезда не раз предлагала женам партнеров по съемкам вместе общаться, дружить, так как не хочет выглядеть роковой красоткой, а показать, что у нее тоже есть возлюбленный.