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Наталья Андрейченко призналась, что клиническая смерть поменяла ее взгляды на жизнь

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Эдуардовна Андрейченко рассказала, как 30 лет назад пережила клиническую смерть. По словам знаменитости, целых пять минут ее душа была отделена от тела.
Наталья Андрейченко призналась, что клиническая смерть поменяла ее взгляды на жизнь

Совсем скоро Наталья Андрейченко отметит свой 63-й день рождения. Долгое время она проживала в Штатах у второго мужа. Сейчас актрису почти не видно на телеэкранах, однако на родине она стала появляться чаще. Глядя на всегда улыбающуюся звезду, некоторые фанаты считают ее странной. Сама артистка рассказала, что на ее мировоззрение повлияла клиническая смерть, которую она пережила 30 лет назад.

Данный случай произошел после трагедии, говорить о которой Наталья Андрейченко не захотела. В состоянии на грани жизни и смерти она была целых пять минут. Актриса утверждает, что в тот момент ее душа находилась отдельно от тела. Ей казалось, что она может все, но сказать, что она жива? не получалось.

Когда Наталья Андрейченко возвращалась в реальный мир, у нее проскочила мысль: «Ну вот, снова в тюрьму!». После этой ситуации она переоценила жизнь и считает, что нужно жить сегодняшним днем, ведь смерть неизбежна для каждого.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:52

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