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«Портрет и эксклюзивная сумка»: Аллу Пугачеву порадовали подарками к 70-летию

Алла Пугачева, недавно отметившая 70-летие, получила множество приятных подарков от близких и друзей. Николас Сафронов преподнес Примадонне ее портрет, а дизайнер Игорь Гуляев передал имениннице эксклюзивную сумку-шоппер из своей последней коллекции.
«Портрет и эксклюзивная сумка»: Аллу Пугачеву порадовали подарками к 70-летию

Пугачева не раз признавалась, что не любит утраивать на день рождения пышных приемов. Знаменитость отметила торжество в кругу самых близких людей. Первыми именинницу поздравили супруг Максим Галкин, вручивший ей роскошный букет, и двойняшки Лиза и Гарри, самостоятельно сделавшие для нее открытки и яркие тарелки. Кристина Орбакайте и ее дети вручили артистке фотоколлаж из семейных снимков. Внуки растрогали звездную бабушку заявлением, что они ее «капельки».

Оригинальные презенты подготовили для знаменитости и ее близкие друзья и коллеги. Давний приятель певицы Никас Сафронов подарил имениннице очередной портрет, где она изображена в молодости. Понравился артистке и сюрприз от дизайнера Игоря Гуляева – объемная сумка, пригодная для похода по магазинам и на пляж, из посвященной Примадонне коллекции. Принтом эксклюзивного изделия стало неоновое изображение Пугачевой в 12-летнем возрасте, когда она являлась ученицей музыкальной школы.
«Портрет и эксклюзивная сумка»: Аллу Пугачеву порадовали подарками к 70-летию

Вячеслав Зайцев еще до знаменательной даты пообещал презентовать артистке уникальный наряд. В день своего рождения Алла Борисовна вместе со стилистом Алишером выбрала для предстоящего юбилейного концерта несколько костюмов.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:44

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