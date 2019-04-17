«Портрет и эксклюзивная сумка»: Аллу Пугачеву порадовали подарками к 70-летию
Алла Пугачева, недавно отметившая 70-летие, получила множество приятных подарков от близких и друзей. Николас Сафронов преподнес Примадонне ее портрет, а дизайнер Игорь Гуляев передал имениннице эксклюзивную сумку-шоппер из своей последней коллекции.
Пугачева не раз признавалась, что не любит утраивать на день рождения пышных приемов. Знаменитость отметила торжество в кругу самых близких людей. Первыми именинницу поздравили супруг Максим Галкин, вручивший ей роскошный букет, и двойняшки Лиза и Гарри, самостоятельно сделавшие для нее открытки и яркие тарелки. Кристина Орбакайте и ее дети вручили артистке фотоколлаж из семейных снимков. Внуки растрогали звездную бабушку заявлением, что они ее «капельки».
Оригинальные презенты подготовили для знаменитости и ее близкие друзья и коллеги. Давний приятель певицы Никас Сафронов подарил имениннице очередной портрет, где она изображена в молодости. Понравился артистке и сюрприз от дизайнера Игоря Гуляева – объемная сумка, пригодная для похода по магазинам и на пляж, из посвященной Примадонне коллекции. Принтом эксклюзивного изделия стало неоновое изображение Пугачевой в 12-летнем возрасте, когда она являлась ученицей музыкальной школы.
Вячеслав Зайцев еще до знаменательной даты пообещал презентовать артистке уникальный наряд. В день своего рождения Алла Борисовна вместе со стилистом Алишером выбрала для предстоящего юбилейного концерта несколько костюмов.
Пугачева не раз признавалась, что не любит утраивать на день рождения пышных приемов. Знаменитость отметила торжество в кругу самых близких людей. Первыми именинницу поздравили супруг Максим Галкин, вручивший ей роскошный букет, и двойняшки Лиза и Гарри, самостоятельно сделавшие для нее открытки и яркие тарелки. Кристина Орбакайте и ее дети вручили артистке фотоколлаж из семейных снимков. Внуки растрогали звездную бабушку заявлением, что они ее «капельки».
Оригинальные презенты подготовили для знаменитости и ее близкие друзья и коллеги. Давний приятель певицы Никас Сафронов подарил имениннице очередной портрет, где она изображена в молодости. Понравился артистке и сюрприз от дизайнера Игоря Гуляева – объемная сумка, пригодная для похода по магазинам и на пляж, из посвященной Примадонне коллекции. Принтом эксклюзивного изделия стало неоновое изображение Пугачевой в 12-летнем возрасте, когда она являлась ученицей музыкальной школы.
Вячеслав Зайцев еще до знаменательной даты пообещал презентовать артистке уникальный наряд. В день своего рождения Алла Борисовна вместе со стилистом Алишером выбрала для предстоящего юбилейного концерта несколько костюмов.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:44