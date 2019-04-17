В Великобритании поступила в продажу омолаживающая маска для влагалища

Стоимость маски под названием Blackout составляет $20. Производитель заявляет, что продукт выводит токсины, осветляет и увлажняет влагалище, ускоряет лимфодренаж и омолаживает кожу. Использовать ее нужно в течении 15 минут.Выглядит маска от Two L(i)ps как лоскут ткани особой формы, украшенный кружевами. Благодаря вырезам использовать ее на нужной области становиться легче. Каждая маска одноразовая и упакована в отдельную упаковку.В беседе с DailyMail гинеколог Омния Самра-Латиф Эстафан рассказала, действительно ли влагалище нуждается в масках. Она заверила, что “в идеале” половые органы женщин - саморегулирующаяся система. Тем не менее, часто женщины пренебрегают показателями рН в продуктов, которые используют для интимной гигиены. В целом, гинеколог не рекомендовал маску, а советовал обратить больше внимания на выбор очищающего средства.