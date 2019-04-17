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В Великобритании поступила в продажу омолаживающая маска для влагалища

Компания Two L(i)ps, которая специализируется на создании продуктов для интимного здоровья женщин, презентовала новый продукт - маску для влагалища с экстрактом угля. Среди описанных свойств продукта - увлажнение, уменьшение раздражения и даже омоложение.
В Великобритании поступила в продажу омолаживающая маска для влагалища

Стоимость маски под названием Blackout составляет $20. Производитель заявляет, что продукт выводит токсины, осветляет и увлажняет влагалище, ускоряет лимфодренаж и омолаживает кожу. Использовать ее нужно в течении 15 минут.

Выглядит маска от Two L(i)ps как лоскут ткани особой формы, украшенный кружевами. Благодаря вырезам использовать ее на нужной области становиться легче. Каждая маска одноразовая и упакована в отдельную упаковку.

В беседе с DailyMail гинеколог Омния Самра-Латиф Эстафан рассказала, действительно ли влагалище нуждается в масках. Она заверила, что “в идеале” половые органы женщин - саморегулирующаяся система. Тем не менее, часто женщины пренебрегают показателями рН в продуктов, которые используют для интимной гигиены. В целом, гинеколог не рекомендовал маску, а советовал обратить больше внимания на выбор очищающего средства.



 
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Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 07:26

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