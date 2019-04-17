Сергей Зверев написал заявление в полицию на звезду «Дома-2» Рустама Солнцева

Гламурный парикмахер утверждает, что Солнцев оскорбил его.В социальных сетях Рустам посмеялся над Зверевым, вышедшим на одиночный пикет в защиту озеро Байкал.Юрист бывшего участника телестройки весьма удивлён подобным заявлениям в адрес Рустама. Адвокат утверждает, что Солнцев не оскорблял Сергея, а просто подшутил над ним, а за это не предусмотрено никаких наказаний. Он убеждён, что у звёздного стилиста, наверное, сейчас проблемы с чувством юмора.Сам же Рустам уверен, что Сергей Зверев просто затаил обиду на него. А всё из-за того, что Солнцев всегда поддерживает сына стилиста, пишет «Комсомольская правда».Как известно, у того весьма непростые отношения с сыном. Звезда «Дома-2» также рассказал, что в отдел полиции ему всё же пришлось сходить, где он объяснился в своём поведении.Отметим, что Солнцев постоянно у себя в Instagram публикует довольно критичные и смешные материалы про звезд шоу-бизнеса. Рустам даже ведёт рубрику под названием «Мама, дорогая».