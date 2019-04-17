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Сергей Зверев написал заявление в полицию на звезду «Дома-2» Рустама Солнцева

Популярный российский стилист Сергей Зверев написал в правоохранительные органы заявление на бывшего участника скандального реалити-шоу «Дом-2» Рустама Солнцева.

Гламурный парикмахер утверждает, что Солнцев оскорбил его.

Сергей Зверев написал заявление в полицию на звезду «Дома-2» Рустама Солнцева

В социальных сетях Рустам посмеялся над Зверевым, вышедшим на одиночный пикет в защиту озеро Байкал.
Сергей Зверев написал заявление в полицию на звезду «Дома-2» Рустама Солнцева

Юрист бывшего участника телестройки весьма удивлён подобным заявлениям в адрес Рустама. Адвокат утверждает, что Солнцев не оскорблял Сергея, а просто подшутил над ним, а за это не предусмотрено никаких наказаний. Он убеждён, что у звёздного стилиста, наверное, сейчас проблемы с чувством юмора.

Сергей Зверев написал заявление в полицию на звезду «Дома-2» Рустама Солнцева

Сам же Рустам уверен, что Сергей Зверев просто затаил обиду на него. А всё из-за того, что Солнцев всегда поддерживает сына стилиста, пишет «Комсомольская правда».

Сергей Зверев написал заявление в полицию на звезду «Дома-2» Рустама Солнцева

Как известно, у того весьма непростые отношения с сыном. Звезда «Дома-2» также рассказал, что в отдел полиции ему всё же пришлось сходить, где он объяснился в своём поведении.

Отметим, что Солнцев постоянно у себя в Instagram публикует довольно критичные и смешные материалы про звезд шоу-бизнеса. Рустам даже ведёт рубрику под названием «Мама, дорогая».

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«Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым @vadimtak на НТВ !!! #не_дадим_продать_Байкал #спаси_Байкал #save_baikal Подписать Петицию против строительства завода для розлива воды на Байкале можно по ссылке: www.change.org/baikal #байкал #озеробайкал #китай #baykal #вода #water #питьеваявода #родина #священноеозеро #россия #запасыпитьевойводы #гринпис #greenpeace #беспредел #коррупция #култук #слюдянка #петиция #1канал #москва24 #5канал #нтв #каналроссия

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:31

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