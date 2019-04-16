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Евгения Феофилактова перед каждым приёмом пищи отправляет снимок тренеру на утверждение

Модель Евгения Феофилактова рассказала, что перед каждым приёмом пищи отправляет снимок своей трапезы тренеру на утверждение. Оказалось, что таким образом экс-звезда «Дома-2» решила максимально быстро привести себя в форму к лету.

Евгения Феофилактова перед каждым приёмом пищи отправляет снимок тренеру на утверждение


Евгения Феофилактова давно известна публике своими привлекательными формами, но перед началом летнего сезона бывшая участница «Дома-2» решительно настроена похудеть до идеальных размеров, а потому села на довольно жёсткую диету. Тепреь в рационе звезды не так много позволенных продуктов, а перед каждым приёмом пищи она отправляет фото своей еды на одобрение тренеру.

Евгения Феофилактова перед каждым приёмом пищи отправляет снимок тренеру на утверждение


Евгения Феофилактова откровенно рассказала, что иногда ей тяжело, но она привыкла быть идеальной во всём, а потому сдаваться не собирается. Кроме того, уверенность в профессионализме личного тренера даёт модели ещё больше сил и боевого настроя на скорый впечатляющий результат.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:48

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