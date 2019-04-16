Евгения Феофилактова перед каждым приёмом пищи отправляет снимок тренеру на утверждение





Евгения Феофилактова давно известна публике своими привлекательными формами, но перед началом летнего сезона бывшая участница «Дома-2» решительно настроена похудеть до идеальных размеров, а потому села на довольно жёсткую диету. Тепреь в рационе звезды не так много позволенных продуктов, а перед каждым приёмом пищи она отправляет фото своей еды на одобрение тренеру.Евгения Феофилактова откровенно рассказала, что иногда ей тяжело, но она привыкла быть идеальной во всём, а потому сдаваться не собирается. Кроме того, уверенность в профессионализме личного тренера даёт модели ещё больше сил и боевого настроя на скорый впечатляющий результат.