Ольга Бузова и Николай Басков не пришли на судебное заседание по иску инвалида из Анапы
Еще 11 апреля в столичном Кунцевском суде должно было проходить одно любопытное судебное слушание. Житель Анапы Дмитрий Ружников подал иск против Ольги Бузовой и Николая Баскова.
В заявлении истец обвиняет Бузову и Баскова в том, что артисты занимались рекламой мошенников.
Ружников, являющийся инвалидом, увидев рекламу с участием любимых артистов, поверил им и вложил в рекламируемый проект немало собственных средств. Однако этот сомнительный проект оказался обманом.
Надо отметить, что на судебное заседание ни сами популярные артисты, ни их представители просто-напросто не пришли. Следующее слушание в суде должно проходить 26 апреля.
Посмотрим, проигнорируют ли представители творческой богемы очередное слушание в Кунцевском суде.
В заявлении истец обвиняет Бузову и Баскова в том, что артисты занимались рекламой мошенников.
Ружников, являющийся инвалидом, увидев рекламу с участием любимых артистов, поверил им и вложил в рекламируемый проект немало собственных средств. Однако этот сомнительный проект оказался обманом.
Надо отметить, что на судебное заседание ни сами популярные артисты, ни их представители просто-напросто не пришли. Следующее слушание в суде должно проходить 26 апреля.
Посмотрим, проигнорируют ли представители творческой богемы очередное слушание в Кунцевском суде.