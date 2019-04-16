Ольга Бузова и Николай Басков не пришли на судебное заседание по иску инвалида из Анапы





В заявлении истец обвиняет Бузову и Баскова в том, что артисты занимались рекламой мошенников.Ружников, являющийся инвалидом, увидев рекламу с участием любимых артистов, поверил им и вложил в рекламируемый проект немало собственных средств. Однако этот сомнительный проект оказался обманом.Надо отметить, что на судебное заседание ни сами популярные артисты, ни их представители просто-напросто не пришли. Следующее слушание в суде должно проходить 26 апреля.Посмотрим, проигнорируют ли представители творческой богемы очередное слушание в Кунцевском суде.