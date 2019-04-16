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Ольга Бузова и Николай Басков не пришли на судебное заседание по иску инвалида из Анапы

Еще 11 апреля в столичном Кунцевском суде должно было проходить одно любопытное судебное слушание. Житель Анапы Дмитрий Ружников подал иск против Ольги Бузовой и Николая Баскова.

В заявлении истец обвиняет Бузову и Баскова в том, что артисты занимались рекламой мошенников.

Ольга Бузова и Николай Басков не пришли на судебное заседание по иску инвалида из Анапы

Ружников, являющийся инвалидом, увидев рекламу с участием любимых артистов, поверил им и вложил в рекламируемый проект немало собственных средств. Однако этот сомнительный проект оказался обманом.

Надо отметить, что на судебное заседание ни сами популярные артисты, ни их представители просто-напросто не пришли. Следующее слушание в суде должно проходить 26 апреля.
Ольга Бузова и Николай Басков не пришли на судебное заседание по иску инвалида из Анапы

Посмотрим, проигнорируют ли представители творческой богемы очередное слушание в Кунцевском суде.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:31

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