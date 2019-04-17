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Экс-певица «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг

Бывшая певица «Тату» Юлия Волкова после рождения второго ребенка набрала лишние килограммы, но смогла похудеть до 45 килограммов. Помогли ей в этом тренировки и диеты.
Экс-певица «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг

Певица к 34 годам успела стать не только знаменитостью, но и матерью двоих детей. Всегда обладавшая стройным телом, Волкова заметно поправилась, когда у нее появился на свет второй малыш. Исправить ситуацию ей помогли тренер по фитнесу и врач-диетолог, и благодаря правильному питанию, а также постоянным физическим тренировкам экс-певица «Тату» добилась отличного результата, теперь она весит всего 45 килограммов.

Подписчики звезды в социальной сети Instagram отметили прекрасный внешний вид кумира, который, по их мнению, всегда радовал стройным телом. Поэтому, желая иметь идеальный вес, Юлия Волкова если и потеряла несколько килограммов, то они этого не заметили.

Бывшая певица «Тату» Юлия Волкова после рождения второго ребенка набрала лишние килограммы, но смогла похудеть до 45 килограммов. Помогли ей в этом тренировки и диеты.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:01

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