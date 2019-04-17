Экс-певица «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг



Бывшая певица «Тату» Юлия Волкова после рождения второго ребенка набрала лишние килограммы, но смогла похудеть до 45 килограммов. Помогли ей в этом тренировки и диеты.

Певица к 34 годам успела стать не только знаменитостью, но и матерью двоих детей. Всегда обладавшая стройным телом, Волкова заметно поправилась, когда у нее появился на свет второй малыш. Исправить ситуацию ей помогли тренер по фитнесу и врач-диетолог, и благодаря правильному питанию, а также постоянным физическим тренировкам экс-певица «Тату» добилась отличного результата, теперь она весит всего 45 килограммов.Подписчики звезды в социальной сети Instagram отметили прекрасный внешний вид кумира, который, по их мнению, всегда радовал стройным телом. Поэтому, желая иметь идеальный вес, Юлия Волкова если и потеряла несколько килограммов, то они этого не заметили.