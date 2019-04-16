Семён Фролов поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения песней собственного сочинения

Бывший проектант «Дома-2» Семён Фролов в своём микроблоге в Instagram опубликовал новый пост, в котором поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения песней собственного сочинения. Молодой музыкант снял целый видеоролик, посвящённый 70-летию Примадонны, но не все подписчики оценили его подход к созданию такого поздравления.Всё дело в том, что в качестве рифмы под имя Алла Семён Фролов выбрал слово «сало», а также акцентировал внимание в своём видео-поздравлении именно на этом. Несмотря на критику, основная часть фанатов сочла идею креативной и забавной.