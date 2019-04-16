АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы главные факторы поддержки хорошей памяти
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Семён Фролов поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения песней собственного сочинения

Бывший участник «Дома-2» Семён Фродов поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения песней собственного сочинения. Молодой человек признался, что рифма «сало» на имя Алла пришла ему в голову случайно во время переездов между городами в гастрольном туре.

Семён Фролов поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения песней собственного сочинения


Бывший проектант «Дома-2» Семён Фролов в своём микроблоге в Instagram опубликовал новый пост, в котором поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения песней собственного сочинения. Молодой музыкант снял целый видеоролик, посвящённый 70-летию Примадонны, но не все подписчики оценили его подход к созданию такого поздравления.

Семён Фролов поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения песней собственного сочинения


Всё дело в том, что в качестве рифмы под имя Алла Семён Фролов выбрал слово «сало», а также акцентировал внимание в своём видео-поздравлении именно на этом. Несмотря на критику, основная часть фанатов сочла идею креативной и забавной.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уральский ученый разработал
Илья и Ольга Гажиенко подарили сыну на
«Сердце дрогнуло., душа запела»:
Евгения Феофилактова перед каждым
Ольга Бузова и Николай Басков не пришли
Семён Фролов поздравил Аллу Пугачёву с
Перед пожаром в Нотр-Даме подожгли
Катя Колисниченко призналась, что смена
Разработчики Mozilla призвали Apple
Наталья Шаронова заявила, что
Саша Черно готова перестать упрекать
Светлана Бондарчук скрывает имя нового
Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл
Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших
Лариса Гузеева грубо ответила хейтерам
Алёна Водонаева не одобряет «заработок»
Снявшегося в фотосессии Киану Ривза
СМИ: От звезды “Иванушек” Андрея
Порошенко и Зеленский договорились о
Правнук Сталина назвал «моральными
Андрей Данилко вспомнил, как Алла
Ученые: На мужской бороде больше
Виктория Лопырева призналась, что даже
Названы главные факторы поддержки
Volkswagen Touareg доступен в новой
Стилист рассказал о правильной частоте
Медики назвали питательные и быстро
Алла Пугачева раскритиковала некоторые
Появился снимок Чулпан Хаматовой в роли
Лина Хиди рассказала о спорной
Просмотреть все новости