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Агату Муцениеце и Павла Прилучного напугала пожарная сирена в отеле

Актриса Агата Муцениеце и Павел Прилучный проснулись от пожарной сирены в отеле. Как сообщила звезда в собственном влоге в YouTube, во время их отдыха в заведении произошло возгорание.
Агату Муцениеце и Павла Прилучного напугала пожарная сирена в отеле

Супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный отправились в гастрольный тур по Канаде. Во время отдыха актеры снимали видео для влога, публикуемого на YouTube-канале. После десятичасового перелета и разницы во времени артисты быстро уснули в отеле, но проспали совсем недолго, поскольку их разбудила пожарная сирена. Как отметила Агата Муцениеце, она сразу подумала, что сработала сигнализация из-за пара от горячей воды в душе. На самом деле в заведении начался пожар, потушить который приехала спасательная служба.

Спустя непродолжительный период времени пара вернулась в номер, поскольку задымление оказалось небольшим. На следующий день Муцениеце и Прилучный с театральной труппой отправились смотреть на Ниагарский водопад.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:24

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