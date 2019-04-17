Агату Муцениеце и Павла Прилучного напугала пожарная сирена в отеле

Супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный отправились в гастрольный тур по Канаде. Во время отдыха актеры снимали видео для влога, публикуемого на YouTube-канале. После десятичасового перелета и разницы во времени артисты быстро уснули в отеле, но проспали совсем недолго, поскольку их разбудила пожарная сирена. Как отметила Агата Муцениеце, она сразу подумала, что сработала сигнализация из-за пара от горячей воды в душе. На самом деле в заведении начался пожар, потушить который приехала спасательная служба.Спустя непродолжительный период времени пара вернулась в номер, поскольку задымление оказалось небольшим. На следующий день Муцениеце и Прилучный с театральной труппой отправились смотреть на Ниагарский водопад.