Агату Муцениеце и Павла Прилучного напугала пожарная сирена в отеле
Актриса Агата Муцениеце и Павел Прилучный проснулись от пожарной сирены в отеле. Как сообщила звезда в собственном влоге в YouTube, во время их отдыха в заведении произошло возгорание.
Супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный отправились в гастрольный тур по Канаде. Во время отдыха актеры снимали видео для влога, публикуемого на YouTube-канале. После десятичасового перелета и разницы во времени артисты быстро уснули в отеле, но проспали совсем недолго, поскольку их разбудила пожарная сирена. Как отметила Агата Муцениеце, она сразу подумала, что сработала сигнализация из-за пара от горячей воды в душе. На самом деле в заведении начался пожар, потушить который приехала спасательная служба.
Спустя непродолжительный период времени пара вернулась в номер, поскольку задымление оказалось небольшим. На следующий день Муцениеце и Прилучный с театральной труппой отправились смотреть на Ниагарский водопад.
Супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный отправились в гастрольный тур по Канаде. Во время отдыха актеры снимали видео для влога, публикуемого на YouTube-канале. После десятичасового перелета и разницы во времени артисты быстро уснули в отеле, но проспали совсем недолго, поскольку их разбудила пожарная сирена. Как отметила Агата Муцениеце, она сразу подумала, что сработала сигнализация из-за пара от горячей воды в душе. На самом деле в заведении начался пожар, потушить который приехала спасательная служба.
Спустя непродолжительный период времени пара вернулась в номер, поскольку задымление оказалось небольшим. На следующий день Муцениеце и Прилучный с театральной труппой отправились смотреть на Ниагарский водопад.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:24