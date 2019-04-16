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Катя Колисниченко призналась, что смена цвета волос приводит к изменениям в её жизни

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко призналась своим фанатам в Сети, что смена цвета волос всегда приводит к изменениям в её жизни. В последний раз, когда девушка перекрасилась из блондинки в брюнетку, она узнала о своей беременности.

Катя Колисниченко призналась, что смена цвета волос приводит к изменениям в её жизни


Катя Колисниченко относительно недавно заявила о своей беременности широкой публике, а сейчас откровенно призналась, что смена цвета волос всегда приводила к изменениям в её жизни. Как рассказала в социальной сети Instagram экс-участница «Дома-2», будучи натуральной брюнеткой она перекрасилась в блондинку и тут же разошлась с первым супругом. Также со светлым цветом волос она познакомилась с нынешним мужем, с которым счастлива в браке.

Катя Колисниченко призналась, что смена цвета волос приводит к изменениям в её жизни


Кроме того, Катя Колисниченко сообщила, что о своей беременности узнала как раз после того, как снова решила вернуть себе тёмные волосы. Подписчики девушки в Instagram в комментариях признались, что иногда замечали подобные совпадения и в своей жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:07

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