Катя Колисниченко призналась, что смена цвета волос приводит к изменениям в её жизни





Катя Колисниченко относительно недавно заявила о своей беременности широкой публике, а сейчас откровенно призналась, что смена цвета волос всегда приводила к изменениям в её жизни. Как рассказала в социальной сети Instagram экс-участница «Дома-2», будучи натуральной брюнеткой она перекрасилась в блондинку и тут же разошлась с первым супругом. Также со светлым цветом волос она познакомилась с нынешним мужем, с которым счастлива в браке.Кроме того, Катя Колисниченко сообщила, что о своей беременности узнала как раз после того, как снова решила вернуть себе тёмные волосы. Подписчики девушки в Instagram в комментариях признались, что иногда замечали подобные совпадения и в своей жизни.