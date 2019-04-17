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Врач рассказал о способах избавления от темных кругов под глазами

Врач дерматолог-косметолог Алексей Гонт рассказал о черных кругах под глазами. Специалист перечислил причины их возникновения и способы избавления от этой проблемы, встречающейся у многих современных людей.
Врач рассказал о способах избавления от темных кругов под глазами

О черных кругах под глазами врач дерматолог-косметолог Алексей Гонт рассказал в своей беседе с изданием «Вечерняя Москва». По его словам, эта проблема имеет множество причин возникновения, и не во всех случая от нее можно избавиться. Специалист отмечает, первая и главная причина черных кругов – это недосыпание и переутомление. В таком случае необходимо нормализировать режим сна и дать организму отдохнуть.

Если это не решает проблему, значит дело в наличии каких-то заболеваний, требующих лечения, рассказывает дерматолог-косметолог. Самые вероятные варианты – это проблемы с обменом веществ, развитие диабета и почечная недостаточность. Еще одна причина возникновения темных кругов – это современные гаджеты. Алексей Гонт отмечает, при использовании такой техники мышцы вокруг глаз находятся в постоянном напряжении, что приводит к истончению нижнего века, а также нарушению притока крови. Тем людям, кто долго сидит за компьютером, рекомендуют устраивать «разгрузочные дни».
Врач рассказал о способах избавления от темных кругов под глазами

Последняя основная причина возникновения таких проблем, отмечает врач диетолог-косметолог – это отсутствие правильного и сбалансированного питания, нехватка в организме витаминов и минералов. Данный случай требует индивидуальной консультации у специалиста.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:11

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