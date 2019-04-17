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В LEGO высказались о появлении в Вене конструкторов о смерти

Разработчик конструктора для детей LEGO не имеют отношения к игрушкам на тематику смерти. Об этом заявили представители компании.
В LEGO высказались о появлении в Вене конструкторов о смерти

По словам пресс-атташе фирмы Юнаса Сённергора, данные наборы не созданы и не одобрены в LEGO Group, к тому же она появились на немецкоязычном портале, к которому производитель также не имеет отношения. Целью компании является предоставление игрового творческого опыта для подрастающего поколения. «Кубики LEGO помогают выразить личные мысли миллионам людей во всем мире», - заявил пресс-атташе, отметив, что к нынешнему случаю фирма отнеслась с неодобрением.

Несколько дней назад Музей похорон на венском кладбище показал посетителям свои наборы конструктора на тему похорон и смерти. В руководстве учреждения таким образом пытаются донести до взрослых идею, что нужно правильно рассказывать своим детям об этой теме. В музее, между тем, пояснили, что такие наборы были созданы не компанией LEGO, а из деталей ее продукции, купленной одной из австрийских фирм.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:35

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