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Наталья Шаронова заявила, что участникам «Дома-2» приходится самостоятельно готовить еду

Новая участница «Дома-2» Наталья Шаронова заявила, что на проекте участникам приходится самостоятельно готовить себе еду и мыть посуду. Несмотря на это, уборкой в комнатах во время съёмок занимается обслуживающий персонал.

Наталья Шаронова заявила, что участникам «Дома-2» приходится самостоятельно готовить еду


Наталья Шаронова, которая уже почти две недели находится на «Доме-2» в качестве участницы, пришедшей к Захару Саленко, заявила, что на проекте ей и коллегам приходится самим готовить себе еду и мыть посуду. Также девушку несколько смутило большое количество камер, снимающих всё происходящее в периметре круглые сутки даже в уборной.

Наталья Шаронова заявила, что участникам «Дома-2» приходится самостоятельно готовить еду


Несмотря на некоторые недостатки, Наталья Шаронова уже привыкла к постоянной съёмке и рада, что на проекте есть обслуживающий персонал, занимающийся уборкой комнат участников во время их отсутствия.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:58

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