Наталья Шаронова заявила, что участникам «Дома-2» приходится самостоятельно готовить еду





Наталья Шаронова, которая уже почти две недели находится на «Доме-2» в качестве участницы, пришедшей к Захару Саленко, заявила, что на проекте ей и коллегам приходится самим готовить себе еду и мыть посуду. Также девушку несколько смутило большое количество камер, снимающих всё происходящее в периметре круглые сутки даже в уборной.Несмотря на некоторые недостатки, Наталья Шаронова уже привыкла к постоянной съёмке и рада, что на проекте есть обслуживающий персонал, занимающийся уборкой комнат участников во время их отсутствия.