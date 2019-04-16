Наталья Шаронова заявила, что участникам «Дома-2» приходится самостоятельно готовить еду
Новая участница «Дома-2» Наталья Шаронова заявила, что на проекте участникам приходится самостоятельно готовить себе еду и мыть посуду. Несмотря на это, уборкой в комнатах во время съёмок занимается обслуживающий персонал.
Наталья Шаронова, которая уже почти две недели находится на «Доме-2» в качестве участницы, пришедшей к Захару Саленко, заявила, что на проекте ей и коллегам приходится самим готовить себе еду и мыть посуду. Также девушку несколько смутило большое количество камер, снимающих всё происходящее в периметре круглые сутки даже в уборной.
Несмотря на некоторые недостатки, Наталья Шаронова уже привыкла к постоянной съёмке и рада, что на проекте есть обслуживающий персонал, занимающийся уборкой комнат участников во время их отсутствия.
Наталья Шаронова, которая уже почти две недели находится на «Доме-2» в качестве участницы, пришедшей к Захару Саленко, заявила, что на проекте ей и коллегам приходится самим готовить себе еду и мыть посуду. Также девушку несколько смутило большое количество камер, снимающих всё происходящее в периметре круглые сутки даже в уборной.
Несмотря на некоторые недостатки, Наталья Шаронова уже привыкла к постоянной съёмке и рада, что на проекте есть обслуживающий персонал, занимающийся уборкой комнат участников во время их отсутствия.