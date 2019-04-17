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Ученые: Учащенный пульс поможет определить риск преждевременной смерти

Ученые из Швеции сумели установить, что наблюдаемый в среднем возрасте учащенный пульс способен указывать на риск преждевременной смерти. Контроль за сердечными сокращениями поможет впоследствии эффективно оценивать вероятность развития различных сердечно-сосудистых недугов.
Ученые: Учащенный пульс поможет определить риск преждевременной смерти

Ученые выяснили, что риск преждевременной смерти удваивается, если пульс человека среднего возраста составляет 75 ударов в минуту. Как отмечают исследователи Гетеборгского университета, нормой для возраста 40-50 лет является 65-90 ударов в минуту, но при этом меньшее число ударов указывает на хорошее состояние сердечно-сосудистой системы. В исследовании принимали участие около 800 добровольцев мужского пола, среди которых чаще умирали те граждане, которые имели ЧСС выше 55 ударов в минуту. При этом они имели другие факторы риска, например, лишний вес, никотиновую зависимость и повышенное артериальное давление.

Ученые пришли к выводу, что каждое увеличение ЧСС приводило к приросту в 3% к риску смерти. Авторы исследования предполагают, что учащенное сердцебиение вызывает механическую нагрузку на сердце и способствует повышению давления. Результаты работы имеют клиническое значение, поскольку отслеживание изменений ЧСС может предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:37

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