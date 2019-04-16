Саша Черно готова перестать упрекать Иосифа Оганесяна в его ошибках

На лобном месте Саша Черно наконец прислушалась к мнению со стороны, которое озвучила Ольга Орлова. Участница телестройки «Дом-2» внимательно выслушала всё, что сказала ей ведущая, и практически без возражений согласилась на то, чтобы перестать упрекать Иосифа Оганесяна в его нежелании решать проблемы и искать выход из сложных семейных ситуаций.Девушка пришла к выводу, что лучше уж она попробует рискнуть сейчас и дать супругу возможность проявить себя, нежели лет через пять, когда шансов на перемены станет меньше, жалеть, что не изменила всё раньше.