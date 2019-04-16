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Саша Черно готова перестать упрекать Иосифа Оганесяна в его ошибках

Саша Черно готова перестать упрекать Иосифа Оганесяна в его ошибках по совету Ольги Орловой. Ведущая «Дома-2» предложила девушке рискнуть и дать супругу возможность самостоятельно найти решение сложившихся в семье проблем.

Саша Черно готова перестать упрекать Иосифа Оганесяна в его ошибках


На лобном месте Саша Черно наконец прислушалась к мнению со стороны, которое озвучила Ольга Орлова. Участница телестройки «Дом-2» внимательно выслушала всё, что сказала ей ведущая, и практически без возражений согласилась на то, чтобы перестать упрекать Иосифа Оганесяна в его нежелании решать проблемы и искать выход из сложных семейных ситуаций.

Саша Черно готова перестать упрекать Иосифа Оганесяна в его ошибках


Девушка пришла к выводу, что лучше уж она попробует рискнуть сейчас и дать супругу возможность проявить себя, нежели лет через пять, когда шансов на перемены станет меньше, жалеть, что не изменила всё раньше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:58

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