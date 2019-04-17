Эксперты: Новый iPhone XI окажется мощнее ноутбуков





Новый чип разработан по 7-нанометровому техпроцессу, так как привычные для создания смартфонов 5-нм детали Apple не получит в ближайшее время. Соответственно, корпорации придется отказаться от увеличения производительности ядер - их останется двое.Эксперты не смогли с точностью спрогнозировать мощность многоядерной составляющей, но допустили, что она может составлять 15-16 тысяч пунктов. В результате этого получится чип по своей производительности опережающий все смартфоны на OC Android и большую часть ультрабуков. Специалисты из вышеуказанной компании считают, что Apple станет продолжать работать по линии обработки снимков и машинного обучения, а также сможет достичь большей мощности iPhone XI в разы благодаря изменению технического дизайна.Появление в новинке процессора A13 позволит выполнять до 20 триллионов операций в секунду, что сделает ее не хуже других мобильных разработок современности.