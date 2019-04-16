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Алёна Водонаева не одобряет «заработок» Яны Рудковской на шестилетнем сыне

Экс-звезда нашумевшего проекта «Дом-2» Алёна Водонаева не одобряет «заработок» Яны Рудковской на своём шестилетнем сыне. Об этом ведущая заговорила после признаний музыкального продюсера в том, что её ребёнок уже успел принести семье порядка 10 миллионов рублей, полученных от рекламы.

Алёна Водонаева не одобряет «заработок» Яны Рудковской на шестилетнем сыне


Алёна Водонаева недавно высказалась о воспитании детей в семьях российских знаменитостей. Экс-звезда «Дома-2» также заявила, что никак не одобряет «заработок» Яны Рудковской на своём шестилетнем сыне, принёсшем ей уже порядка 10 миллионов рублей на рекламе. Ведущая отметила, что такие дети, привыкающие с малых лет к публичности и повышенному вниманию со стороны публики, вырастая, понимают, что детства у них не было.

Алёна Водонаева не одобряет «заработок» Яны Рудковской на шестилетнем сыне


Кроме прочего, Алёна Водонаева положительно высказалась о Кристине Асмус, Виктории Дайнеко и Юлии Ковальчук, которые как и она сама, не делают своих подрастающих детей публичными без их на то сознательного согласия.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:34

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