Алёна Водонаева не одобряет «заработок» Яны Рудковской на шестилетнем сыне





Алёна Водонаева недавно высказалась о воспитании детей в семьях российских знаменитостей. Экс-звезда «Дома-2» также заявила, что никак не одобряет «заработок» Яны Рудковской на своём шестилетнем сыне, принёсшем ей уже порядка 10 миллионов рублей на рекламе. Ведущая отметила, что такие дети, привыкающие с малых лет к публичности и повышенному вниманию со стороны публики, вырастая, понимают, что детства у них не было.Кроме прочего, Алёна Водонаева положительно высказалась о Кристине Асмус, Виктории Дайнеко и Юлии Ковальчук, которые как и она сама, не делают своих подрастающих детей публичными без их на то сознательного согласия.