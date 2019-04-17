АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы главные факторы поддержки хорошей памяти
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

В Сети показали на видео панораму сгоревшего Нотр-Дама

На просторах Сети продемонстрировали сгоревший Нотр-Дам де Пари с высоты птичьего полета на панораме. Видеозаписью поделилось издание Le Point на официальной странице в сети Twitter.
В Сети показали на видео панораму сгоревшего Нотр-Дама

Как видно на кадрах, здание собора остается со сгоревшей крышей и обрушившимся шпилем. На момент съемки видео в здании Нотр-Дама проводили работы спецслужбы Парижа. Пожар в легендарном соборе сплотил местных жителей, которые массово вышли на улицу, чтобы выразить слова соболезнования.

Во время тушения возгорания пожарные смогли спасти обе колокольни, однако разрушения оказались значительными. Правительство Франции выделит на реконструкцию собора 350 млн евро, а также уже ведется сбор средств государственным ведомством.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети показали на видео панораму
Экс-глава цирка Екатеринбурга Анатолий
Ученые рассказали о пользе кофе для
Уфолог: Израильский лунный аппарат был
Ученые рассказали об опасности
Представители “Нафтогаза” сообщили об
Глава Роскомнадзора не хочет
Хакеры атаковали официальные сайты
«ВКонтакте» пользователи нашли
Экс-министр культуры Франции назвал
«Сердце дрогнуло, душа запела»: Валерий
Уральский ученый разработал
Илья и Ольга Гажиенко подарили сыну на
Евгения Феофилактова перед каждым
Ольга Бузова и Николай Басков не пришли
Семён Фролов поздравил Аллу Пугачёву с
Перед пожаром в Нотр-Даме подожгли
Катя Колисниченко призналась, что смена
Разработчики Mozilla призвали Apple
Наталья Шаронова заявила, что
Саша Черно готова перестать упрекать
Светлана Бондарчук скрывает имя нового
Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл
Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших
Лариса Гузеева грубо ответила хейтерам
Алёна Водонаева не одобряет «заработок»
Снявшегося в фотосессии Киану Ривза
СМИ: От звезды “Иванушек” Андрея
Порошенко и Зеленский договорились о
Правнук Сталина назвал «моральными
Просмотреть все новости