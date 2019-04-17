В Сети показали на видео панораму сгоревшего Нотр-Дама

Как видно на кадрах, здание собора остается со сгоревшей крышей и обрушившимся шпилем. На момент съемки видео в здании Нотр-Дама проводили работы спецслужбы Парижа. Пожар в легендарном соборе сплотил местных жителей, которые массово вышли на улицу, чтобы выразить слова соболезнования.Во время тушения возгорания пожарные смогли спасти обе колокольни, однако разрушения оказались значительными. Правительство Франции выделит на реконструкцию собора 350 млн евро, а также уже ведется сбор средств государственным ведомством.