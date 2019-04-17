В Сети показали на видео панораму сгоревшего Нотр-Дама
На просторах Сети продемонстрировали сгоревший Нотр-Дам де Пари с высоты птичьего полета на панораме. Видеозаписью поделилось издание Le Point на официальной странице в сети Twitter.
Как видно на кадрах, здание собора остается со сгоревшей крышей и обрушившимся шпилем. На момент съемки видео в здании Нотр-Дама проводили работы спецслужбы Парижа. Пожар в легендарном соборе сплотил местных жителей, которые массово вышли на улицу, чтобы выразить слова соболезнования.
Во время тушения возгорания пожарные смогли спасти обе колокольни, однако разрушения оказались значительными. Правительство Франции выделит на реконструкцию собора 350 млн евро, а также уже ведется сбор средств государственным ведомством.
Как видно на кадрах, здание собора остается со сгоревшей крышей и обрушившимся шпилем. На момент съемки видео в здании Нотр-Дама проводили работы спецслужбы Парижа. Пожар в легендарном соборе сплотил местных жителей, которые массово вышли на улицу, чтобы выразить слова соболезнования.
Во время тушения возгорания пожарные смогли спасти обе колокольни, однако разрушения оказались значительными. Правительство Франции выделит на реконструкцию собора 350 млн евро, а также уже ведется сбор средств государственным ведомством.
Notre-Dame de Paris : des images vues du ciel après l'incendie montrent les dégâts causés par les flammes >> https://t.co/fTsujVitu3 #Notre_dame_de_Paris #IncendieNotreDameDeParis #NotreDame #Paris pic.twitter.com/jIywdAXu3n— Le Point (@LePoint) 16 апреля 2019 г.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:03