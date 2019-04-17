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Экс-глава цирка Екатеринбурга Анатолий Марчевский признался в давней любви к Алле Пугачевой

Бывший руководитель цирка в Екатеринбурге Анатолий Марчевский признался в любви к Алле Пугачевой. Несколько десятков лет назад он гастролировал вместе с ней.
Экс-глава цирка Екатеринбурга Анатолий Марчевский признался в давней любви к Алле Пугачевой

Вспоминая прежние времена, Марчевский отметил, что в бытность студентом циркового училища он с друзьями были влюблены в будущую певицу. Но из всей компании она выбрала его товарища Миколаса Орбакаса, в результате брака с которым у нее родилась дочь Кристина Орбакайте.

В конце 60-х годов пара расписалась, а Марчевский выступал в роли свидетеля на их бракосочетании. Свадебных снимков у него не осталось, но имеется фотография, сделанная во время совместного путешествия Пугачевой с Киркоровым.

Бывший руководитель екатеринбургского цирка вспомнил, что в студенческие годы у них была хорошая практика, во время которой приходилось много работать. Будущие артисты выступали даже в колхозах, но уже тогда все чувствовали в юной студентке звезду всемирного масштаба, заряжавшую публику своей энергетикой и талантом.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:30

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