Экс-глава цирка Екатеринбурга Анатолий Марчевский признался в давней любви к Алле Пугачевой





Вспоминая прежние времена, Марчевский отметил, что в бытность студентом циркового училища он с друзьями были влюблены в будущую певицу. Но из всей компании она выбрала его товарища Миколаса Орбакаса, в результате брака с которым у нее родилась дочь Кристина Орбакайте.В конце 60-х годов пара расписалась, а Марчевский выступал в роли свидетеля на их бракосочетании. Свадебных снимков у него не осталось, но имеется фотография, сделанная во время совместного путешествия Пугачевой с Киркоровым.Бывший руководитель екатеринбургского цирка вспомнил, что в студенческие годы у них была хорошая практика, во время которой приходилось много работать. Будущие артисты выступали даже в колхозах, но уже тогда все чувствовали в юной студентке звезду всемирного масштаба, заряжавшую публику своей энергетикой и талантом.