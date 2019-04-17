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Уфолог: Израильский лунный аппарат был сбит инопланетянами

Известный уфолог Скотт Уоринг рассказал о том, что израильский лунный аппарат подвергся атаке. По его мнению, посадочным модуль устройства был сбит инопланетянами, использовавшими для этого лазерное оружие.
Уфолог: Израильский лунный аппарат был сбит инопланетянами

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг известен во многих странах мира, ведь он постоянно публикует разные сведения и доказательства присутствия инопланетной жизни и того, что правители ведущих стран мира скрывают эту информацию от простых людей. В этот раз он рассказал об инциденте с израильским лунным аппаратом, потерпевшим крушение на спутнике Земли. По мнению уфолога, в данном случае имела места на простая поломка или ошибки в расчетах, а атака инопланетян.

Скотт Уоринг отмечает, на снимках, предоставленных общественности, можно заметить объект, очень напоминающий НЛО. Он уверен, именно это летающее средство инопланетян напала на израильский лунный аппарат и сбило его с помощью собственного лазерного оружия. Доказательства этой теории уфолог приводит на своем личном сайте, где и публикует размышления.
Уфолог: Израильский лунный аппарат был сбит инопланетянами

По мнению Скотта Уоринга, инопланетяне специально не подпускают летательные аппараты и технику людей к Луне, так как не хотят, чтобы человечество изучало спутник Земли. Уфолог уверен, с представителями внеземной жизни можно договориться о сотрудничестве.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:17

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