Уфолог: Израильский лунный аппарат был сбит инопланетянами





Тайваньский уфолог Скотт Уоринг известен во многих странах мира, ведь он постоянно публикует разные сведения и доказательства присутствия инопланетной жизни и того, что правители ведущих стран мира скрывают эту информацию от простых людей. В этот раз он рассказал об инциденте с израильским лунным аппаратом, потерпевшим крушение на спутнике Земли. По мнению уфолога, в данном случае имела места на простая поломка или ошибки в расчетах, а атака инопланетян.Скотт Уоринг отмечает, на снимках, предоставленных общественности, можно заметить объект, очень напоминающий НЛО. Он уверен, именно это летающее средство инопланетян напала на израильский лунный аппарат и сбило его с помощью собственного лазерного оружия. Доказательства этой теории уфолог приводит на своем личном сайте, где и публикует размышления.По мнению Скотта Уоринга, инопланетяне специально не подпускают летательные аппараты и технику людей к Луне, так как не хотят, чтобы человечество изучало спутник Земли. Уфолог уверен, с представителями внеземной жизни можно договориться о сотрудничестве.