Уфолог: Израильский лунный аппарат был сбит инопланетянами
Известный уфолог Скотт Уоринг рассказал о том, что израильский лунный аппарат подвергся атаке. По его мнению, посадочным модуль устройства был сбит инопланетянами, использовавшими для этого лазерное оружие.
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг известен во многих странах мира, ведь он постоянно публикует разные сведения и доказательства присутствия инопланетной жизни и того, что правители ведущих стран мира скрывают эту информацию от простых людей. В этот раз он рассказал об инциденте с израильским лунным аппаратом, потерпевшим крушение на спутнике Земли. По мнению уфолога, в данном случае имела места на простая поломка или ошибки в расчетах, а атака инопланетян.
Скотт Уоринг отмечает, на снимках, предоставленных общественности, можно заметить объект, очень напоминающий НЛО. Он уверен, именно это летающее средство инопланетян напала на израильский лунный аппарат и сбило его с помощью собственного лазерного оружия. Доказательства этой теории уфолог приводит на своем личном сайте, где и публикует размышления.
По мнению Скотта Уоринга, инопланетяне специально не подпускают летательные аппараты и технику людей к Луне, так как не хотят, чтобы человечество изучало спутник Земли. Уфолог уверен, с представителями внеземной жизни можно договориться о сотрудничестве.
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг известен во многих странах мира, ведь он постоянно публикует разные сведения и доказательства присутствия инопланетной жизни и того, что правители ведущих стран мира скрывают эту информацию от простых людей. В этот раз он рассказал об инциденте с израильским лунным аппаратом, потерпевшим крушение на спутнике Земли. По мнению уфолога, в данном случае имела места на простая поломка или ошибки в расчетах, а атака инопланетян.
Скотт Уоринг отмечает, на снимках, предоставленных общественности, можно заметить объект, очень напоминающий НЛО. Он уверен, именно это летающее средство инопланетян напала на израильский лунный аппарат и сбило его с помощью собственного лазерного оружия. Доказательства этой теории уфолог приводит на своем личном сайте, где и публикует размышления.
По мнению Скотта Уоринга, инопланетяне специально не подпускают летательные аппараты и технику людей к Луне, так как не хотят, чтобы человечество изучало спутник Земли. Уфолог уверен, с представителями внеземной жизни можно договориться о сотрудничестве.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:17