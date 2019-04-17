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Ученые рассказали об опасности одиночества для здоровья

Британские ученые провели исследование и рассказали об опасности, скрытой в одиночестве. По словам специалистов, подобный образ жизни негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы и повышает риск преждевременной смерти.
Ученые рассказали об опасности одиночества для здоровья

Ученые из разных университетов Британии объединили свои усилия для того, чтобы узнать, какие опасности для организма несет в себе одиночество. Для этого они провели опрос людей, ведущих такой образ жизни, а также внимательно изучили их историй болезни. Результаты оказались неутешительными, рассказывают специалисты.

Одинокие люди на 30% чаще страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, чем те, кто состоят в отношениях или постоянно находятся в компании знакомых. Люди, ведущие затворнический образ жизни, реже обращаются к врачам за помощью, хуже следят за своим здоровьем и практически не занимаются спортом для поддержания своей физической формы. Также они склонны испытывать тревожность и стресс, что еще сильнее усиливает имеющиеся проблемы. Все это приводит к значительному повышению риска преждевременной смерти.

Британские ученые уже придумали способ, как помочь одиноким людям. Они собираются создать специальную таблетку на основании гормона прегненолона. Это лекарство призвано помочь от одиночества и снизить уровень тревожности, а также улучшить самочувствие.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:00

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